La acalorada reacción del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, en uno de los momentos claves de la etapa 15 del Tour de Francia, quedó registrada en video y se volvió tendencia en las redes sociales.

Es más, hasta la organización de la prestigiosa carrera publicó las imágenes de ese tenso momento que fue transmitido en vivo.

En uno de los instantes cumbres de la etapa realizada el 14 de julio del 2024, cuando solo Richard Carapaz fue capaz de seguir a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, un aficionado corrió muy cerca de los ciclistas, a lo que el ecuatoriano reaccionó y le lanzó agua de la caramañola que sostenía en la mano.

La acción ha sido muy comentada en el ámbito del deporte, al punto que desde la organización se realizó una encuesta al respecto.

“¿Crees que Richard Carapaz hizo bien en tirarle agua a esta ‘fan’?”, preguntó el Tour de Francia, en redes sociales, al tiempo que publicó el video de ese momento en particular.

Carapaz le botó agua al aficionado que corría muy cerca de sus rivales, Pogacar y Vingegaard, lo que pudo poner en riesgo la integridad de los ciclistas.

El hecho de que los aficionados corran tan cerca de los deportistas, en pruebas como el Tour de Francia, es cada vez más cuestionado por los deportistas, sus equipos y los mismos fanáticos. Pueden causarles caídas y perjudicar su competencia.

“‘Richie’ tiene todo el derecho de pedir respeto, algunos fans son muy imprudentes”, respondió uno de tantos aficionados en la publicación del Tour de Francia.

Incluso Richard Carapaz aprovechó para publicar y aclarar que “todos los ciclistas se merecen respeto”.

🤔 Do you think @RichardCarapazM 🇪🇨 was right to throw water to this 'fan'?



🤔 On s'interroge : est-ce que Richard Carapaz 🇪🇨 a eu raison de lancer de l'eau à ce "fan" ?#TDF2024 pic.twitter.com/EDzQbHMCLL