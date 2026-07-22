Richard Carapaz: así quedó en la clasificación general del Tour de Francia

Los ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Jefferson Cepeda (Movistar Team) continúan en competencia tras disputarse la etapa 17 del Tour de Francia, este 22 de julio de 2026.
A falta de cuatro jornadas para el final de la carrera, ambos tienen objetivos definidos en la ronda francesa. Carapaz aspira a mejorar su posición en la clasificación general y a pelear por el maillot de lunares rojos de la montaña.
Tras la etapa 17, Richard Carapaz ocupa el puesto 12 de la clasificación general, a 25 minutos y 45 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), quien acumula un tiempo de 60:04:17.
El podio provisional está conformado por:
Por su parte, Jefferson Cepeda ocupa el puesto 105, a 3:39:07 del líder.
Los objetivos de Richard Carapaz son claros en la recta final del Tour. Él busca:
Carapaz marcha tercero en la clasificación de la montaña con 40 puntos, por detrás de Tadej Pogačar (70) y del francés Valentin Paret-Peintre (46).
Las etapas que restan son:
Los puntos que quedan para la montaña son cruciales. Aunque ocupa el tercer lugar, Richard Carapaz mantiene opciones matemáticas de ganar la clasificación de la montaña. En las cuatro etapas restantes estarán en juego 143 puntos:
Para conquistar el maillot de lunares, el ecuatoriano no solo deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible en las tres etapas de alta montaña, sino también evitar que Pogačar continúe ampliando su ventaja.
El belga Jasper Philipsen ganó la etapa 17 al imponerse en el esprint de un grupo de 25 escapados. Fue su undécima victoria en el Tour de Francia. La fuga llegó con amplia ventaja sobre los favoritos, por lo que la clasificación general no registró cambios importantes y Pogačar conservó el liderato.