Richard Carapaz: así quedó en la clasificación general del Tour de Francia

Los ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Jefferson Cepeda (Movistar Team) continúan en competencia tras disputarse la etapa 17 del Tour de Francia, este 22 de julio de 2026.

A falta de cuatro jornadas para el final de la carrera, ambos tienen objetivos definidos en la ronda francesa. Carapaz aspira a mejorar su posición en la clasificación general y a pelear por el maillot de lunares rojos de la montaña.

¿En qué puesto está Richard Carapaz en la clasificación general?

Tras la etapa 17, Richard Carapaz ocupa el puesto 12 de la clasificación general, a 25 minutos y 45 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), quien acumula un tiempo de 60:04:17.

El podio provisional está conformado por:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG)

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 4:32

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), a 6:51

Por su parte, Jefferson Cepeda ocupa el puesto 105, a 3:39:07 del líder.

Objetivos claros para Richard Carapaz

Los objetivos de Richard Carapaz son claros en la recta final del Tour. Él busca:

Ingresar al top 10 de la clasificación general

Pelear por el maillot de lunares de la montaña.

Carapaz marcha tercero en la clasificación de la montaña con 40 puntos, por detrás de Tadej Pogačar (70) y del francés Valentin Paret-Peintre (46).

Te puede interesar: Crece la leyenda de Richard Carapaz



Etapas restantes del Tour

Las etapas que restan son:

Etapa 18 – Jueves 23 de julio: Voiron – Orcières-Merlette, alta montaña.

Etapa 19 – Viernes 24 de julio: Brecha – Alpe d‘Huez, alta montaña.

Etapa 20 – Sábado 25 de julio: Le Bourg-d’Oisans – Alpe d‘Huez, alta montaña.

Etapa 21 – Domingo 26 de julio: Thoiry – París (133 km), etapa llana.

Los puntos que reparte la montaña

Los puntos que quedan para la montaña son cruciales. Aunque ocupa el tercer lugar, Richard Carapaz mantiene opciones matemáticas de ganar la clasificación de la montaña. En las cuatro etapas restantes estarán en juego 143 puntos:

Etapa 18: 29 puntos

Etapa 19: 40 puntos

Etapa 20: 70 puntos

Etapa 21: 4 puntos

Para conquistar el maillot de lunares, el ecuatoriano no solo deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible en las tres etapas de alta montaña, sino también evitar que Pogačar continúe ampliando su ventaja.

Resumen de la etapa 17

El belga Jasper Philipsen ganó la etapa 17 al imponerse en el esprint de un grupo de 25 escapados. Fue su undécima victoria en el Tour de Francia. La fuga llegó con amplia ventaja sobre los favoritos, por lo que la clasificación general no registró cambios importantes y Pogačar conservó el liderato.