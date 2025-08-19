Richard Carapaz confirmó este martes 19 de agosto, junto con su equipo EF Education–EasyPost, una noticia que entristeció a sus seguidores. El ecuatoriano no formará parte de la Vuelta a España 2025, carrera en la que se perfilaba como uno de los grandes favoritos ante la ausencia de Tadej Pogacar.

El ecuatoriano explicó en sus redes sociales que la decisión responde a un problema de salud. Carapaz se encuentra en plena recuperación de una gastroenteritis amebiana, la misma dolencia que le impidió participar en el Tour de Francia semanas atrás.

Más noticias:

Una temporada de altibajos

El 2025 de ‘Richie’ empezó con altas expectativas. Su preparación arrancó en Francia, donde compitió en pruebas de siete etapas. Sin embargo, en la Estrella de Bessèges, su primera carrera del año, el equipo decidió retirarse en la tercera jornada por problemas de seguridad en la organización.

Luego, Carapaz encadenó participaciones sólidas en el Tour des Alpes-Maritimes, Tirreno–Adriático y la Volta a Catalunya. En estas pruebas mostró consistencia pues terminó entre los diez primeros en Francia y Catalunya, y dentro del top-20 en Italia.

El gran momento llegó en el Giro de Italia, a finales de mayo. Con un rendimiento brillante, se mantuvo siempre entre los líderes y llegó a la última etapa en la segunda posición. Finalmente, cerró la competencia con un tercer lugar en la clasificación general, sumando así su tercer podio en la ‘Corsa Rosa’.

Ese resultado encendió la ilusión de verlo brillar en el Tour y en la Vuelta, pero la enfermedad cambió por completo el guion de su temporada.

Lo que viene para Richard Carapaz

El EF Education–EasyPost informó que Carapaz seguirá con su preparación en busca de mantener ritmo competitivo en lo que resta del año. Su calendario apunta a las clásicas italianas, con especial atención al Il Lombardia, una de las carreras más prestigiosas del otoño europeo.

No obstante, su gran meta está en el Campeonato Mundial de Ruta 2025, que se disputará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.

“Es un campeonato muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme de la mejor manera posible”, aseguró Carapaz.

Richard Carapaz will miss the Vuelta a España but the season is far from over. 💪🇪🇨



“Now, the next goals we’ve set are the Italian classics, especially Il Lombardia, and also the World Championships in Rwanda. It’s a very special World Championship for me, where I have a big… pic.twitter.com/ZSGZQ8GISm — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025

Entrevista Luis Alfonso Chango