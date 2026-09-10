Richard Carapaz va por el podio en la etapa 19 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afrontará este viernes 11 de septiembre la etapa 19 de la Vuelta a España 2026, una jornada de 210,8 kilómetros que será la más larga de esta edición. El ciclista ecuatoriano llega en el cuarto puesto de la clasificación general y tendrá una nueva oportunidad para descontar tiempo en la recta final de la carrera.

Richard Carapaz busca acercarse al podio

El campeón olímpico ecuatoriano, de 33 años, superó con éxito la exigente contrarreloj de la etapa 18 y conservó el cuarto lugar de la general. Carapaz acumula un tiempo de 60:51:15 y está a 5:17 del líder, Enric Mas.

El panorama cambió con el ascenso de Félix Gall al tercer puesto. El ciclista del Decathlon CMA CGM Team mantiene una ventaja de 2:16 sobre Carapaz, por lo que se convirtió en su principal rival en la lucha por el podio.

La etapa 19 comenzará en Vélez-Málaga y terminará en Peñas Blancas, Estepona, después de 210,8 kilómetros. El inicio está previsto para las 05:06, hora de Ecuador.

La jornada tendrá un recorrido exigente en su tramo final. Después de una primera parte predominantemente llana, los corredores deberán superar los puertos de las Abejas y del Viento, ambos de segunda categoría.

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La principal dificultad llegará en el cierre. El ascenso hacia Peñas Blancas será de 18,8 kilómetros, con una pendiente media del 6,5% y rampas que alcanzarán hasta el 15%. La subida, de primera categoría, puede generar diferencias importantes entre los aspirantes de la clasificación general.

Para Carapaz, esta será una de las dos últimas oportunidades para modificar su posición en la Vuelta a España. La etapa 20, de 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil, también tendrá llegada en alto y será su última gran ocasión para atacar.

Después llegará la etapa 21, de perfil llano y con final en Granada.

¿Por qué la etapa 20 es clave para Richard Carapaz?

La jornada 20 representa la última gran oportunidad de Carapaz para recuperar tiempo en la montaña. El recorrido será de 186,8 kilómetros y terminará en Collado del Alguacil.

El ecuatoriano deberá aprovechar sus condiciones en la montaña para intentar descontar los 2:14 que lo separan de Roglič. Con la etapa 21, de perfil llano y llegada a Granada, la oportunidad de modificar la clasificación será mucho más limitada.

Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020+1, afronta así la última semana con seis etapas por delante y el podio como objetivo.

