Richard Carapaz roza el podio de la Vuelta a España tras la etapa 12

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue uno de los protagonistas de la etapa 12 de la Vuelta a España al terminar en la novena casilla, con lo que confirmó su buen estado de forma para pelear por ingresar a los tres primeros puestos de la clasificación general.

Richard Carapaz a menos de dos minutos del podio

Richard Carapaz completó los 166,6 kilómetros de la etapa 12 de la Vuelta a España entre las localidades de Vera y el observatorio astronómico de Calar Alto, caracterizada por una intensa jornada de montaña con puertos largos y exigentes, con un tiempo de 04 h 33 min 16”.

Carapaz, fiel a su estilo, se mostró combativo, incansable e incisivo en su objetivo no solo de ser uno de los protagonistas del día, sino de ganar la etapa que lo impulse más cerca del podio que busca desde la etapa inaugural.

El ganador fue el esloveno Jakob Omrzel (Team Bahrain Victorious) con un tiempo de 04h 29′ 53”. El segundo fue el español Urko Berrade (Kern Pharma) con 04h 31′ 49” y el tercer el colombiano Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) con 04h 32′ 06”.

El ecuatoriano en la clasificación general subió a la cuarta casilla con un tiempo de 40 h 35′ 44”, desplazando al quinto al británico Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team) con un tiempo de 40 h 36 min 20”.

En el podio se mantienen el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) con un registro de 40 h 33′ 57”, el esloveno Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) es segundo con 40 h 33′ 36”, y el primero el español Enric Mas (Movistar Team) con 40 h 31′ 51”.

La distancia entre Carapaz y Gall es de 1 minuto y 47 segundos, que los tendrá que descontar en las nueve etapas restantes para ingresar al podio, tal como lo hizo cuando terminó en el segundo lugar en el 2020 solo por detrás de Roglič, corredor por esos días del Jumbo-Visma.

¿Cómo será la etapa 13 de la Vuelta a España?

La etapa 13 de La Vuelta 2026 será una jornada rompepiernas de media montaña que se disputará sobre un trazado de 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja.

Tras partir desde la costa granadina, la carrera afrontará de entrada el Venta de la Cebada (1.ª categoría; 14,1 km al 5,1%), un puerto exigente en los primeros compases que favorecerá la formación de una fuga de nivel.

Posteriormente, el pelotón ascenderá el Alto del Legionario (3.ª categoría) para adentrarse en un terreno sinuoso por el interior de la provincia, coronando a falta de unos 37 kilómetros el Puerto de Granada (2.ª categoría; 7,4 km al 5,6%), cuya bajada y tramo final propiciarán un vertiginoso descenso y un vertiginoso desenlace en las calles de Loja.

Clasificación etapa 12

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 04h 29′ 53” 2 Urko Berrade Fernandez Equipo Kern Pharma 04h 31′ 49” 3 Santiago Buitrago Sanchez Bahrain Victorious 04h 32′ 06” 4 Alexey Lutsenko NSN Cycling Team 04h 32′ 42” 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 04h 32′ 46” 6 Enric Mas Movistar Team 04h 32′ 49” 7 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 04h 33′ 16” 8 Primoz Roglic Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 33′ 16” 9 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 04h 33′ 16” 10 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 04h 33′ 43”

Clasificación general

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 40h 31′ 51” — 2 Primoz Roglic Red Bull – Bora – Hansgrohe 40h 33′ 36” + 00h 01′ 45” 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 40h 33′ 57” + 00h 02′ 06” 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 40h 35′ 44” + 00h 03′ 53” 5 Oscar Onley Netcompany Ineos Cycling Team 40h 36′ 20” + 00h 04′ 29”

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