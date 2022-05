López casi hace caer a Carapaz en el Giro de Italia

Richard Carapaz se salvó de una caída este 21 de mayo de 2022, durante la etapa 14 del Giro de Italia. Al final, el ecuatoriano consiguió quedarse con el primer puesto de la general.

Pasados los primeras 60 kilómetros, el español Juan Pedro López recibió una bolsa con botellas de agua y al acomodarla en su espalda, una cayó en el camino, por lo que los ciclistas que venían atrás tuvieron que esquivarla.

Carapaz venía justo detrás de López en el momento en que una de las botellas cayó al asfalto. El tricolor hizo un movimiento rápido para evitar el obstáculo, que pudo haberlo hecho tropezar y complicar el trayecto.

Imo, there should be a significant penalty for Juanpe Lopez. He could have knocked down Carapaz and few other riders.#Giro pic.twitter.com/mVdSPqsZcE