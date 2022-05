Carapaz: ‘Tengo el primer objetivo cumplido en el Giro de Italia’

Bañado en sudor, pero con una gran sonrisa de satisfacción. Richard Carapaz se refirió al liderazgo de la clasificación general del Giro de Italia, que asumió este 21 de mayo de 2022.

“Ha sido una etapa intensa, por el calor que hubo, fue muy duro. Sabíamos que era difícil pero no pensé estar aquí (en el primer puesto). Tengo un primer objetivo cumplido con el equipo (Ineos). Ahora viene lo más difícil, estamos en buena posiciones y hay que seguir”, dijo el ciclista.

🎤 @RichardCarapazM: “Now we’ll try to defend the Maglia Rosa. I didn’t remember that I also took it on Stage 14 three years ago but I’m glad to do it again.”



