Jonathan Caicedo correrá la Vuelta a España con el EF Education-EasyPost

El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo también correrá la Vuelta a España. El equipo estadounidense EF Education-EasyPost lo confirmó en la nómina para la edición 77 de la ronda española que empezará el 19 de agosto del 2022.

En la Vuelta a España también estará el tricolor Richard Carapaz, en el Ineos Grenadiers.

Caicedo, de 29 años, será uno de los escaladores del EF Education-EasyPost que estará encabezado por los colombianos Esteban Chávez y Rigoberto Urán, además del británico Hugh Carthy.

En principio, Caicedo tendrá opciones de buscar ser protagonista en las etapas de montaña según confirmó el equipo.

Esta será la sexta ocasión que Caicedo se pruebe en una carrera de tres etapas. Ya estuvo cuatro veces en el Giro de Italia y en el 2021 en la Vuelta a España. En las ediciones del 2019 y 2020 cruzó la meta en el Giro.

"Esteban, Hugh y Rigo contarán con fuertes compañeros de equipo en su búsqueda de la clasificación general. James Shaw y Julius van den Berg los mantendrán al frente del pelotón y fuera del viento, mientras que los escaladores Jonathan Caicedo, Mark Padun y Merhawi Kudus los llevarán en las montañas más empinadas de la Vuelta y aprovecharán las oportunidades para ir por las propias victorias de etapa", publicó el equipo en su página oficial.

La Vuelta será la primera grande de Esteban Chaves, de 32 años, con los colores de EF Education, y tratará de reeditar el tercer puesto de 2016 en su séptima participación, según recuerda la agencia EFE.

Será la primera carrera de tres semanas del 'Chavito' desde el Tour de 2021.

Por su parte, Rigoberto Urán, con dos segundos puestos en el Giro y uno en el Tour, espera a sus 35 años demostrar que aún le queda mucho ciclismo en las piernas, en una temporada complicada, en la que sufrió el Covid. Su futuro, además, se decidirá después de la Vuelta

"La Vuelta es la única gran vuelta en la que no he ganado una etapa ni he subido al podio. Después del Tour, me sentí fuerte y he estado entrenando mucho en casa, así que estoy en buena forma. Si estoy aquí es porque me siento bien y porque quiero dar lo mejor de mí para el equipo”, dijó Urán.

Desde el Ineos Grenadiers confirmaron la salida del ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico de ruta, quien no continuará con los británicos en el 2023. Lo hizo Rod Ellingworth, subdirector del Ineos, en declaraciones sobre el grupo que afrontará la Vuelta a España desde el 19 de agosto del 2022.

El EF Education-EasyPost es el equipo que más suena para que Carapaz continúe con su carrera profesional. No obstante, todavía se escucha que otros equipos podrían ser el nuevo destino del tricolor.

Ahora también se abre la opción del Bora - hansgrohe, equipo del World Tour que es la máxima categoría del ciclismo de ruta. Esa información la dijo el periodista Óscar Restrepo, especialista en temas de ciclismo, en el programa de YouTube El Leñero.

Por 'Richie' se ha dicho que equipos como Movistar, Arkea, EF Education-EasyPost y otros han mostrado interés.

Mucho apunta a que su próximo equipo sea el EF Education-EasyPost, pero todavía no ha habido una confirmación oficial.

The final grand tour of 2022, it’s time for #LaVuelta22



Head to the link below to read more from our roster, including our goals for this years Vuelta Espana.https://t.co/yA801fee8s pic.twitter.com/GBPaz4JptD