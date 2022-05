Apoyo para Carapaz en Ecuador; ¿Dónde ver la etapa 21 del Giro?

El Giro de Italia llegará a su última etapa este domingo 29 de mayo del 2022, en el preciso día del cumpleaños número 29 del ecuatoriano Richard Carapaz. En Quito, Guayaquil y Tulcán, entre otras localidades, se preparan pantallas gigantes para apoyar a ‘Richie’ que buscará asegurar un lugar en el podio.

El ciclista carchense está a 1:25 minutos del australiano Jai Hindley, quien se adueñó de la ‘maglia’ rosa en la etapa 20. Con eso, Hindley prácticamente sentenció el Giro a su favor a falta de una jornada.

La etapa 21, la última del Giro de Italia 2022, se realizará en Verona con una contrarreloj individual de 17,4 km.

Hindley es líder con 86:07:19 horas. A 1:25 minutos está Carapaz y el español Mikel Landa a 1:51 minutos.

El podio está sentenciado con estos tres ciclistas, pero ‘Richie’, valiente como es, intentará el asalto al primer lugar. De igual manera, Landa buscará desplazar a Carapaz de la segunda plaza.

La carrera empezará a las 06:55 de Ecuador. La ‘Locomotora’ tiene el penúltimo lugar en el orden de partida. Su salida está prevista a las 09:45. Hindley saldrá al final, tres minutos después del tricolor.

En Tulcán se prepara una fiesta con pantalla gigante y una cicleada de apoyo para el campeón olímpico.

En los planes de los entendidos no estaba que Hindley sacara tanto tiempo de ventaja sobre ‘Richie’, en la penúltima jornada, pero así es del deporte de alta competencia. El ecuatoriano lo intentó con todas sus fuerzas en el puerto final de la carrera, pero en esta ocasión su rival fue más fuerte.

En ese escenario y como un reconocimiento para el campeón ecuatoriano se realizará una cicleada masiva en la capital del Carchi, que finalizará en el velódromo de Tulcán. En ese lugar se ha instalado una pantalla gigante para poder observar la carrera y gritar por ‘Richie’.

La concentración será el domingo 29 de mayo del 2022 en el parque Central, a las 07:00. Luego, los ciclistas aficionados y profesionales se trasladarán hacia el velódromo.

En la víspera, también se instaló otra pantalla gigante en esa localidad. Los aficionados se reunieron este 28 de mayo en el parque Ayora, desde donde alentaron a la ‘Locomotora del Carchi’.

Los aficionados podrán observar la carrera en pantallas gigantes, en Quito y Guayaquil. DirecTV colocará las pantallas en sitios estratégicos de ambas ciudades.

En Quito, los aficionados podrán asistir desde las 08:30 al parque de La Carolina, en la avenida Amazonas frente a la Comandancia de la Policía.

En Guayaquil la cita será también desde las 08:30 en el parque Samanes, en la cancha sintética N.1 junto al parqueadero.

La transmisión para la televisión en DirecTV empezará a las 07:00 a través de los canales 612 y 1612.

Familiares, amigos, fanáticos y su equipo han reconocido el esfuerzo del campeón olímpico. “Lo dio todo”, publicó el Ineos Grenadiers en las redes sociales.

El equipo de Carapaz reconoció que fue muy duro perder la ‘maglia rosa’ en la penúltima etapa, pero de igual manera confían que ‘Richie’ defenderá su segundo lugar en el podio.

Además, el Ineos reconoció el impresionante ataque de Hindley en la etapa 20.

He gave it everything! 👏👏👏



It’s heartbreaking for @RichardCarapazM and the team as he slips out of pink on the final climb. He now sits second on GC heading into tomorrow’s TT. Chapeau to Hindley for that impressive attack #Giro pic.twitter.com/fJMNHgDSaE