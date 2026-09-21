Ecuador debuta en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 con una baja importante

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 comenzó para Ecuador este lunes 21 de septiembre en Montreal, Canadá, con la participación de Natalie Revelo en la contrarreloj individual femenina Sub 23.

La delegación nacional competirá durante esta semana en las categorías juvenil, sub-23 y élite, con Jhonatan Narváez como único representante ecuatoriano en la carrera de ruta masculina y sin la presencia de Richard Carapaz.

Ecuador en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Natalie Revelo fue la primera ecuatoriana en competir Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. La ciclista tricolor disputó la contrarreloj individual femenina sub-23 y terminó en el puesto 37, a 3 minutos y 24,94 segundos de la australiana Felicity Wilson-Haffenden, ganadora de la prueba.

El calendario de los ecuatorianos

La actividad de los ecuatorianos continuará durante los próximos días. En la categoría sub-23, Mateo Ramírez y Anthony Coque participarán en la carrera de ruta prevista para el viernes 25 de septiembre.

En la categoría Juvenil, Nahomi Játiva afrontará la contrarreloj individual este martes 22 de septiembre, mientras que Anahí Bolaños competirá en la carrera de ruta del jueves 24.

Jhonatan Narváez, único ecuatoriano en la élite masculina

Ecuador estará presente en la categoría élite masculina con el ‘Lagarto’ Jhonatan Narváez. El ciclista del Playón de San Francisco (Sucmbíos) será el único representante nacional en la carrera de ruta, este domingo 27 de septiembre.

Richard Carapaz, quien había confirmado su presencia en el Mundial, finalmente no podrá competir debido a problemas de salud. El corredor informó el 19 de septiembre que decidió retirarse del certamen tras consultar con su equipo y continuar con su tratamiento.

Según Juan Andrade, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Carapaz intentó recuperarse hasta el último momento, pero permanecía hospitalizado y no recibió el alta médica antes del viaje de la delegación.

Además de Carapaz, Alexander y Jefferson Cepeda no participarán debido a compromisos con sus respectivos equipos, mientras que Harold Martín López tampoco fue convocado.

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 finalizará el 27 de septiembre.