Doménica Mora, su amor por los perros y el BMX

Desde la ciudad amazónica de Puyo, en la provincia de Pastaza, la ecuatoriana Doménica Mora proyecta su carrera deportiva en el bicicrós. La ciclista de 19 años alcanzó el fin de semana un destacado triunfo en Turquía.

En su camino hacia la élite del BMX, el 11 de junio del 2023 logró en Sakarya, Turquía, el primer lugar de la Copa Europea de BMX, en la categoría Sub 23. Allí se impuso deportistas de Japón, Bélgica, Países Bajos, Colombia, entre otros países.

Ese primer puesto alcanzado en Turquía la impulsa para ponerse metas cada vez más altas. Por supuesto aspira a llegar a unos Juegos Olímpicos, pero antes quiere alcanzar la final en el Mundial de BMX que se realizará en Glasgow, Escocia, en agosto.

"La clave del deporte está en la disciplina", asegura la ciclista que se prepara regularmente en la pista Óscar Terán del Puyo.

En ese lugar Doménica Mora se ejercita dos veces por día con las tablas de entrenamiento que le envía el técnico francés Romain Mayet. Su hermano mayor Gabriel también la guía en las prácticas. Complementa su ejercitación con atletismo y gimnasio.

Doménica Mora y sus 10 perros

El tiempo que no está dedicada a los entrenamientos, 'Dome' Mora lo prefiere pasar en compañía de sus 10 perros, en su natal Puyo. En esa ciudad vive con sus padres y sus dos hermanos mayores, Estefany y Gabriel, que empezaron antes que ella en el BMX.

De sus 10 perros, a los que saca a pasear todos los días, sus mimadas son Coco y Blue. "Coco es la que más me extraña cuando no estoy. Tiene cuatro años", cuenta la deportista vía telefónica.

Doménica Mora ya ha competido en Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Países Bajos, Francia, Turquía y Estados Unidos. Después de sus viajes, siempre espera volver pronto para mimar a sus perros.

Bronce en Juegos Bolivarianos

Uno de sus principales logros deportivos es el tercer lugar que alcanzó en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en Colombia.

Allí se midió ante la histórica Mariana Pajón, tres veces medallista en Juegos Olímpicos.

'Dome' Mora siempre ha sentido admiración por la colombiana Mariana Pajón y en el 2022 se midió ante ella. "Fue impresionante, no me esperaba estar con ella. No sé cómo lo hice, estaba decidida a clasificar, avancé y lo conseguí", cuenta Doménica Mora sobre esa medalla de bronce que alcanzó en los Bolivarianos.

En esa ocasión, el oro fue para Mariana Pajón, la plata para la tricolor Doménica Azuero y ella se quedó con la medalla de bronce.

Entre sus logros también se destaca el subcampeonato mundial que logró en Colombia cuando solo tenía 13 años.

"Me gusta la adrenalina que se siente al momento de bajar del partidor; los saltos... esa adrenalina es demasiado intensa, eso me ayuda mucho en el deporte", asegura.

Doménica Mora, quien nació el 9 de febrero del 2004, considera que disciplina y la humildad son dos claves para el éxito. Con esos valores ella espera continuar mejorando en el BMX hasta alcanzar los los lugares más altos del podio a escala mundial.

En la Federación Ecuatoriana de Ciclismo la consideran como una de las deportistas con reales aspiraciones para representar al país en los Juegos Olímpicos del 2028.

