Angie Palacios logra récord mundial y se clasifica a Juegos Olímpicos

La pesista ecuatoriana Angie Palacios logró un nuevo récord mundial en la modalidad de arranque, en la categoría de 71 kg, este 14 de junio del 2023.

La deportista tricolor Angie Palacios, de 22 años, levantó 121 kg en el Grand Prix de La Habana, en Cuba. Con eso, además se clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024. Así lo confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

"Angie Palacios Dajomes de Ecuador rompe el Récord Mundial en Arranque con este increíble levantamiento de 121KG en el Gran Premio IF 2023!!!!! Compitió en W71KG y superó el récord chino de 120KG de Liao Guifang!!!", publicó a su vez la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas.

En el envión, Palacios logró récord panamericano con un intento válido de 140 kg.

Fue una jornada redonda para la ecuatoriana que logró récords y se llevó el oro con un total de 261 kg. ¡Impresionante!

"La ecuatoriana Angie Palacios acaba de imponer una nueva marca mundial en el arranque de la categoría 71 kg, levantando 121 kg", publicó el COE.

"Además rompe su propio récord panamericano y se queda con el primer lugar en la modalidad en el Grand Prix de La Habana, Cuba, clasificatorio olímpico a París 2024. Grande Angie", se añadió.

