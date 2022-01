Jóvenes ciclistas ecuatorianos buscan llegar al World Tour

Redacción Deportes

El legado de Richard Carapaz Montenegro trasciende sus históricos triunfos deportivos. Motivados por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio o por la inédita victoria en el Giro de Italia 2019, nuevas generaciones de ciclistas ecuatorianos encuentran inspiración para emular al carchense que corre para el poderoso Ineos.

Ana Vivar, Eric Pozo, Marcela Peñafiel, Mateo López, Nixon Rosero y Jhony Carapaz son solo seis ejemplos de ciclistas tricolores con proyección internacional.

Ana Vivar anhela correr en un equipo profesional

“Es motivador ver que sí podemos llegar a Europa. Ya lo demostró Richard (Carapaz) al ganar las grandes vueltas. Hay que motivarse más que nunca e intentarlo”, asegura Ana Vivar, de 18 años, quien representó al país en los mundiales de ciclismo de Bélgica, en septiembre del 2021.

La adolescente estudia en el último año de secundaria y anhela correr para equipos profesionales de España, Holanda o algún otro país europeo.

Empezó en el ciclismo a los 12 años y compite en pruebas de pista y de ruta. En los recientes Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 se ubicó cuarta en la prueba omnium, sobre la pista.

Eric Pozo sueña con la Vuelta España

El carchense Eric Pozo tiene 16 años y empezó en el deporte a los 8, en pruebas infantiles de atletismo. Luego, motivado por seguir los pasos de su papá, incursionó de lleno en el ciclismo a los 13 años. Reside en Bolívar (Carchi) y pertenece al equipo continental Best PC.

“Me gustó más el ciclismo, sobre todo al ver las carreras como el Tour de Francia o la Vuelta a España. Quisiera correr la Vuelta porque me parece mejor por los recorridos, por lo dura que es, por las subidas”, asegura el joven deportista que se perfila como un fuerte escalador. “En las subidas no me sigue nadie”, cuenta entre risas.

En Bolívar, donde reside con su familia, la mayoría de las veces se ejercita en solitario, después de cumplir con sus responsabilidades en el colegio. Varias veces campeón nacional en categorías infantiles y juveniles, Pozo también anhela hacer historia. “Me gustaría llegar a un equipo World Tour y si tengo que escoger quiero correr en la Vuelta a España”.



Anhelos similares mantienen decenas de otros deportistas juveniles que a diario se ejercitan por las carreteras del país. Ellos necesitan apoyo por parte de entidades públicas y privadas. También el respeto en las vías, por parte de todos los conductores.

Mateo López también quiere llegar a Europa

Tiene 17 años y reside en La Esperanza (Imbabura). Es el hermano menor de Martín López, quien reforzará al Astana en este 2022. Mateo, a quien conocen como ‘Jurguilla’ (molestoso, travieso), también tiene opciones de correr en Europa, en un equipo juvenil en España. “Está por confirmar para mediados de año”, le cuenta el deportista a este Diario.

Al igual que su hermano, Mateo empezó primero en el triatlón, a los 11 años, pero se decidió por el ciclismo a los 13. “El ciclismo es uno de los deportes más bonitos, nos gusta sufrir encima de la bici, vernos por la tele”, cuenta entre risas.

Ganador de etapas en la Vuelta a la Juventud y con varias medallas nacionales, Mateo López sueña con correr en Europa, para un equipo profesional en una de las grandes vueltas y hasta se visualiza “ganando una gran clásica”.

López espera continuar sus estudios universitarios a distancia. De momento le llama más la atención alguna carrera en la que pueda mejorar sus destrezas como vendedor. “Me gusta vender, incluso ayudo a un amigo en su local de ciclismo”, relata el adolescente que corre para el Movistar Best PC y que ademira a su hermano Martín y también al olímpico Byron Guama.

Marcela Peñafiel admira a Miryam Núñez

La quiteña Marcela Peñafiel es también otra ciclista con proyección internacional. Tiene 18 años y fue séptima en la prueba femenina de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Participa en pruebas de pista y ruta. Siente que el ciclismo femenino necesita más apoyo. “Espero salir afuera, aquí hay poco apoyo para el ciclismo femenino”, asegura la deportista que por eso mismo admira a Miryam Núñez, la ecuatoriana que fue campeona de la Vuelta a Colombia y que en el 2022 tiene previsto correr para un equipo en España. “Myriam salió adelante con poco apoyo y hoy nos está representando a las mujeres”, asegura.

“Espero seguir en el ciclismo y sueño con llegar a los Juegos Olímpicos”, añade Peñafiel.

Nixon Rosero quiere defender su título nacional

El carchense Nixon Rosero se está preparando para defender el título nacional Sub 23 que ganó el año pasado. La defensa de su corona la realizará en los campeonatos nacionales de ruta que serán en Quito entre el 17 y el 20 de febrero.

“Gracias a Dios estaré en España, en el Lizarte, del que salió Richard Carapaz. Un año estaré ahí, pero antes defenderé mi título nacional”, asegura Rosero, oriundo de Playa Alta, parroquia El Carmelo, en Carchi.

“La verdad me motiva mucho lo que ha hecho Richard Carapaz al demostrar que los sueños sí se cumplen si uno se propone. El sueño de todo ciclista es llegar a un equipo Wolrd Tour y correr en una de las tres grandes. Ya Richard demostró que sí se puede. Hay que ser disciplinado”, asegura Rosero.

Otro ciclista con proyección internacional es Jhony Carapaz, primo de la ‘Locomotora del Carchi’. En el El 2019, cuando ‘Richie’ ganó el Giro de Italia, él se consagró campeón nacional prejuvenil. Entre sus motivaciones está emular los éxitos de su primo.

🗣 Jhony Carapaz, tras su medalla de oro en la prueba de persecución en los Campeonatos Nacionales de categoría juvenil 🥇 pic.twitter.com/dra5kcBuA1 — Club de Alto Rendimiento Richard Carapaz (@clubcarapaz) July 13, 2021

El campeonato nacional está previsto para febrero.

Estos y otros ciclistas ecuatorianos de proyección competirán en en los campeonatos nacionales de ruta en Quito, previstos entre el 17 y el 20 de febrero del 2022. En ese evento, convocado por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), se espera incluso a deportistas consagrados como Richard Carapaz (Ineos), Jhonatan Narváez (Ineos), Jonathan Caicedo (EF Education – Nippo), Alexander Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Miryam Núñez (Massi – Tactic Women Team), entre otros que corren para equipos internacionales.

“Se escogió esa fecha para que puedan asistir los ciclistas que corren en equipos del Wolr Tour”, indicó Santiago Rosero, presidente del FEC.