César Farías, entrenador de Aucas, agredió a dos futbolistas del Delfín

El entrenador César Farías y el futbolista Johnny Quiñónez, en una conferencia de prensa. Foto: Aucas

Redacción Bendito Fútbol

El entrenador César Farías, de Aucas, salió expulsado del partido ante el Delfín, en el estadio Jocay de Manta. Agredió a dos jugadores, según los videos que trascendieron en las redes sociales.

Transcurría el minuto 13 cuando en una jugada Luis Cangá, de Aucas, chocó con Juan Ruiz, de Delfín. Este último debido a la velocidad que iba cayó sobre César Farías, que estaba en la zona técnica.



Enseguida a la acción, Ruiz se levantó e intentó ayudar a César Farías, que de manera sorpresiva reaccionó violentamente y le propinó un golpe en la cara al extremo y luego tuvo la intención de golpear al futbolista con su rodilla mientras este caía, pero no tuvo éxito.

La reacción de Farías

Tras esto, Farías le dedicó unas palabras al futbolista que estaba tendido en el suelo, mientras que, sus asistentes y jugadores intentaban calmar al estratega venezolano.

Las agresiones no terminaron ahí, ya que Farías se dirigió a donde estaba el árbitro Gabriel Ismael González, pero en el camino propinó otro golpe en la cara a un jugador de Delfín (Brian Oyola).



El juez no dudó ni un segundo y le mostró la tarjeta roja a César Farías, que se mostraba agresivo, según las imágenes de los videos que circularon en l redes sociales, y no quería salir del terreno de juego.

INSÓLITA e injustificada reacción de César Farías, luego de un desplazamiento de Cangá sobre Ruiz lo que provoca un choque contra el Dt de Aucas. Les dejo la imagen polémica.

Delfín vs Aucas. Se esperan sanciones, en informe arbitral: doble agresión pic.twitter.com/4d0iQ2TLUt — Gaby Moreira (@gaby_moreirac) June 11, 2023

Incidentes entre Aucas y Delfín

El accionar violento de César Farías generó una trifulca entre miembros de Delfín y Aucas. Inclusive tuvieron que acudir los integrantes de la Policía para tranquilizar la situación y que no pase a mayores.



Tras unos minutos de estar suspendido el compromiso y con Farías aun reclamando, el venezolano decidió salir del terreno de juego y se reanudó el partido a los 18 minutos.

¿Cuál será la sanción a Farías?

Farías pudiera recibir una sanción de seis meses a un año, según los reglamentos de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro. El árbitro deberá enviar el informe y entre el martes 13 o miércoles 14 de junio habrá una resolución.

Visita nuestros portales: