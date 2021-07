Carapaz podrá usar distintivos dorados en su indumentaria de Ineos y en la bicicleta como medallista de los Juegos Olímpicos

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano que se bañó en oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, podrá lucir indumentaria con detalles dorados, casco y hasta gafas de ese color en las competencias UCI WorldTour durante los próximos tres años. El campeón olímpico del ciclismo adquiere ese derecho al consagrarse en la modalidad de ciclismo de ruta.

Hasta el sábado 24 de julio, cuando Carapaz consiguió la medalla de oro, el ciclista belga Greg van Avermaet corría con distintivos dorados como campeón en los Olímpcios del 2016 en Río de Janeiro, en Brasil. Ahora Ineos, el equipo de la ‘Locomotora del Carchi’ trabajará en los detalles dorados que lucirá en las próximas competencias. En sus redes sociales ya publicó el logo con el color dorado. También en cuentas de ciclismo se especula con el nuevo uniforme que lucirá en las próximas competencias.

También en sus perfiles se publicaron las fotos históricas de Carapaz con la medalla de oro y en la premiación realizada en Tokio, tras ganar en la modalidad de ciclismo de ruta. Asimismo ha publicado videos emocionantes con los mejores momentos de Carapaz en la cita olímpica. La ‘Locomotora del Carchi’ ya recibió su diploma como campeón olímpico y la caja donde guardará la medalla.

RICHARD CARAPAZ HAS WON THE MEN’S ROAD RACE!!! 🇪🇨🇪🇨🇪🇨



