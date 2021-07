El deportista Mauricio Álvarez fue atropellado por un bus en Tababela mientras festejaba el triunfo de Carapaz

Mauricio Álvarez Cadena, un reconocido entrenador personal y deportista, falleció el sábado 24 de julio del 2021 producto del impacto de un bus en el sector de Tababela, en el oriente de Quito, según indicaron testigos y la Policía.

Álvarez se encontraba trotando cuando ocurrió el atropello. Había salido a realizar actividad física para festejar el triunfo del ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Gianni Uquillas, periodista deportivo, estuvo en el sitio poco después de ocurrido el atropello. Él contó a este Diario los momentos de angustia que vivieron: “Fuimos a entrenar con los triatletas de Axxis Sport como todos los sábados; al regreso me llamó la atención que varios ciclistas habían detenido su recorrido en la vía, al igual que un auto.

“Paré y pudimos observar a un ciudadano en la calle. Uno de los pedalistas se acercó para verificar el pulso de la persona.

“Dimos aviso la Policía Nacional, pero su gestión tardó alrededor de 25 minutos con la llegada de una ambulancia”.

“El único testigo del hecho era un corredor, este se encontraba en estado de shock. Pudo comentarnos que el ciudadano se encontraba trotando por la vía y un bus lo envistió”.

Uquillas señala que él es un “auto escoba”, es decir, acompaña a los ciclistas para resguardarlos durante su recorrido. Apunta que las actitudes de los conductores de buses y maquinaria pesada atentan contra la vida de los deportistas. Pide a las autoridades que se realice un control más exhaustivo en las vías y se coloquen cámaras de seguridad para verificar los hechos y seguir un adecuado procedimiento.

En el parte policial que se levantó sobre este caso se indica que el accidente de tránsito ocurrió a las 10:00 de ayer, en la Vía Collas- Tababela, perteneciente al distrito Tumbaco. Se indica que el ciudadano fallecido tenía 43 años y que fue atropellado por un bus, cuyo chofer abandonó el sitio.

A mi me atropellaron hace 8 años exactamente igual pero yo tuve la suerte de sobrevivir!

No es posible y no es justo que sigan muriendo atletas en las vías entrenando! #justiciaparachamp #justiciaparamauricio @WrightCynthia https://t.co/zOQVUGEqtZ