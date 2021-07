Las deportistas ecuatorianas Marina Pérez y Diana Durango llegaron a Tokio sin entrenador, sin preparación y con pistolas viejas

Redaccion Deportes

Las deportistas ecuatorianas Marina Pérez y Diana Durango no superaron la primera ronda en la disciplina de tiro deportivo y fueron eliminadas en la modalidad de 10 metros con pistola de aire en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durango alcanzó los 559 puntos y ocupó el puesto 45. Pérez, en cambio, fue 36 con 565 puntos. Al finalizar su competencia ambas deportistas olímpicas se quejaron por la falta de preparación y de buenos implementos como armas nuevas.

Los reclamos de las deportistas se dio horas después que Richard Carapaz, campeón olímpico en ciclismo ruta, también se quejará por la falta de un masajista por parte de las autoridades de Ecuador. Pérez fue clara en sus cuestionamientos. Hasta el momento ni el Comité Olímpico Ecuatoriano ni el Ministerio del Deporte se han pronunciado sobre los cuestionamientos.

#Tokyo2020 | “Trabajé en dar mi mejor esfuerzo tiro a tiro, a pesar de las carencias. Solo tuvimos dos meses de preparación con entrenador; armas que son viejas”, dice la ecuatoriana Marina Pérez; no pudo pasar a las finales en los 10 metros pistola de aire.



Vía: @marthacordova pic.twitter.com/yF0EjWov4q — El Comercio (@elcomerciocom) July 25, 2021

“Trabajé en dar mi mejor esfuerzo tiro a tiro, a pesar de las dificultades, de las carencias. Gracias a dios estoy contenta de haber podido trabajar. Solo tuvimos dos meses de preparación con entrenador porque estuvimos sin entrenador; armas que son viejas. No tener competencias no tener un seguimiento de la preparación. No tuvimos ese seguimiento”, dijo a EL COMERCIO.

Durango admitió que llegaron a la cita olímpica sin preparación y detalló que no han tenido torneos desde el 2019. “No, realmente, al momento no tenemos entrenador. Nuestro entrenador vino por Aruba. Sin embargo, estuvo pendiente de nuestras competencias, pero es lo que se puede hacer. Él no vino por Ecuador”, contó Pérez, quien también agradeció el apoyo de su familia para cumplir un sueño olímpico.

Pérez y Durango volverán a participar el jueves 29 de julio en la modalidad de 25 metros. Ecuador asiste a los Juegos Olímpicos de Tokio con 48 deportistas y ya logró una medalla de oro en ciclismo de ruta con Richard Carapaz. Todavía está pendiente que se logre una licencia para que el velocista Álex Quiñónez pueda competir en los 200 m. Se espera un informe del TAS para los próximos días.