Prichard Colón, el exboxeador que sufrió daño cerebral por una pelea, falleció a los 33 años

La vida de Prichard Colón cambió por completo en octubre de 2015, cuando una pelea de boxeo terminó con una grave lesión cerebral que puso fin a su carrera y lo obligó a necesitar asistencia permanente. Más de una década después de aquel combate, su familia confirmó su fallecimiento.

El exboxeador puertorriqueño murió este jueves 13 de agosto a los 33 años, según confirmó su padre, Richard Colón, mediante una publicación en Facebook.

Prichard permanecía con graves secuelas neurológicas desde el combate que disputó contra el estadounidense Terrel Williams en 2015. Después de aquella pelea fue diagnosticado con un hematoma subdural y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia.

¿Qué dijo el padre de Prichard Colón tras su fallecimiento?

Richard Colón confirmó públicamente la muerte de su hijo mediante un mensaje publicado en Facebook.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo”.

El padre del exboxeador también contó que uno de los deseos de Prichard era volver a Puerto Rico de vacaciones.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico, como tanto él deseaba”.

Richard agradeció además el acompañamiento recibido por su familia durante los más de diez años transcurridos desde la lesión de su hijo.

“Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténgannos en sus oraciones”.

¿Qué le pasó a Prichard Colón en la pelea contra Terrel Williams?

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

El puertorriqueño llegó invicto al combate, con un récord profesional de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut.

Durante la pelea, Colón recibió varios impactos en la parte posterior de la cabeza y la nuca, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”. Este tipo de golpes son ilegales y no fueron sancionados oportunamente por el árbitro.

En el noveno asalto, Colón comenzó a presentar síntomas de gravedad. Después del combate perdió el conocimiento y tuvo que acudir de urgencia a un hospital.

Los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre las capas que rodean el cerebro. La lesión requirió una cirugía de emergencia y provocó graves secuelas neurológicas.

¿Cómo fue la recuperación de Prichard Colón después de la pelea de 2015?

Prichard Colón permaneció en coma durante varias semanas y posteriormente comenzó un prolongado proceso de rehabilitación en el Shepherd Center, en Atlanta.

Las secuelas de la lesión cerebral modificaron completamente su vida. Desde entonces necesitó asistencia constante para realizar sus actividades cotidianas.

Su madre, Nieves Meléndez, estuvo a cargo de buena parte de sus cuidados durante más de una década y lo acompañó en diferentes terapias y tratamientos destinados a mejorar su calidad de vida.

Pese al proceso de rehabilitación y a la atención recibida, Colón no consiguió recuperarse completamente de las lesiones sufridas durante el combate de 2015.

¿Qué fue la denominada Regla Prichard Colón en el boxeo?

El caso de Prichard Colón generó repercusiones más allá de su carrera deportiva y puso nuevamente bajo atención los riesgos de los golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza.

Según la información proporcionada, un año después de la pelea el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) impulsó la denominada “Regla Prichard Colón“.

La medida estuvo orientada a reforzar la vigilancia y las sanciones frente a los golpes ilegales en la nuca, con el objetivo de proteger la integridad de los boxeadores.

En junio de 2021, el WBC también reconoció a Prichard Colón como campeón honorario y le entregó su cinturón verde y oro.

Ese reconocimiento tuvo un significado especial para el puertorriqueño, quien había aspirado a conquistar ese cinturón durante su carrera profesional.

El fallecimiento de Colón se produce más de diez años después de aquella pelea de 2015, un episodio que puso fin a su trayectoria dentro del ring y que posteriormente fue utilizado para promover medidas de seguridad en el boxeo.

Con información de Agencia EFE.