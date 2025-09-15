El combate de boxeo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, que llenó el Allegiant Stadium de Las Vegas con 70.000 personas y fue visto por millones en Netflix, dejó un claro ganador.

El resultado de este enfrentamiento ha provocado un intenso debate en el mundo del boxeo.

¿Quién ganó Canelo vs. Crawford?

El gran ganador de la noche del sábado 13 de septiembre en Las Vegas fue el estadounidense Terence Crawford, quien derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le arrebató los títulos mundiales de peso súper mediano.

El resultado de 116-112, 115-113 y 115-113 en las tarjetas se quedó corto por la clara superioridad del boxeador estadounidense de 38 años a lo largo del combate.

Crawford subió dos divisiones de peso para enfrentarse a uno de los boxeadores más temidos. Sin embargo, su plan estratégico de movimientos laterales y su jab preciso y constante frustraron a un ‘Canelo’ que se vio superado y sin respuestas.

El estadounidense dominó con una defensa sólida, y sus contragolpes zurdos dañaron a un púgil mexicano que intentó dar el golpe de gracia, sin éxito.

Crawford mantuvo la compostura hasta el final, superando a su rival de manera contundente. “Carwford exhibió a ‘Canelo’… Un tipo de 38 años lo expuso, lo puso en su lugar”, dijo el periodista deportivo David Faitelson tras la pelea.

Terence Crawford

Con esta victoria, Terence Crawford sumó su victoria número 42, con 31 de ellas por nocaut. Se mantiene invicto y se posiciona como uno de los mejores boxeadores de este siglo.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez sufrió su tercer revés, quedando con un registro de 63 triunfos (39 por la vía rápida) y dos empates.

A pesar de la derrota, ‘Canelo’ aceptó el resultado. “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, dijo en sus redes sociales.

El mexicano también agradeció el apoyo de su equipo y su familia.

El mexicano deberá cumplir todavía con una pelea más por razones de contrato, pero parece difícil una revancha por los títulos mundiales por la claridad con la que el nuevo monarca se impuso sobre el cuadrilátero.

Noticia con información de EFE.