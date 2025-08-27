El boxeo internacional regresa a Ecuador con una cartelera profesional este sábado 30 de agosto de 2025, en el Coliseo Julio César Hidalgo, donde se disputarán dos títulos avalados por organizaciones emergentes del pugilismo. Además, para octubre y noviembre se anuncian otras carteleras de boxeo en Quito.

Boxeo en Quito

En la pelea estelar de la velada organizada por CapitalBox, este 30 de agosto, el ecuatoriano Diego ‘El Impacto’ Quiñónez se enfrentará al kazajo Almat Jumanov, invicto en seis combates, por el título continental de la UBO (Organización Universal de Boxeo) en la categoría de 168 libras.

Quiñónez, de 30 años, tiene un récord profesional de 9 victorias, 7 derrotas y un empate.

Otra de las peleas destacadas será la del ecuatoriano Julián ‘Violencia’ Soria, quien buscará revancha ante el venezolano Luis ‘El Expreso’ Marín por el título interino de los pesos pesados de la UBC (Consejo Universal de Boxeo).

Además, la velada incluye combates profesionales y de exhibición con nuevas figuras del boxeo nacional. El pesaje oficial se realizará el viernes 29 de agosto. Las entradas ya están disponibles desde los 5 dólares.

Próximas carteleras de boxeo en Quito

El boxeo sigue sumando eventos en la capital ecuatoriana. El 31 de octubre, Hiedras Plaza será sede del primer combate en Ecuador por el cinturón Feconsur, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

El ecuatoriano Andrés ‘El Insoportable’ Villegas, actual número 33 del ranking mundial, será el protagonista.

El evento fusionará boxeo y cultura urbana con una batalla de freestyle entre Mac Tempo y un campeón argentino.

Además, para el 15 de noviembre, la promotora Un Round Más prepara otra cartelera en el Julio César Hidalgo, con el ecuatoriano Andrés Muñoz como protagonista de la pelea estelar. “Posiblemente se dispute el título intercontinental de la UBO”, confirmó el púgil tricolor a EL COMERCIO.

Muñoz, policía en servicio activo, tiene un destacado récord profesional de 11 victorias, una derrota y un empate.