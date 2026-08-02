El ecuatoriano Jhordy Mina ganó y mantuvo el título continental de boxeo

Jhordy ‘Vikingo’ Mina defendió el título continental latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) durante la noche del 1 de agosto del 2026. El pugilista ecuatoriano salió vencedor ante Jesús ‘Rey Sol’ Solís y consiguió mantener el cinturón.

La victoria de Jhordy ‘Vikingo’ Mina sobre Jesús ‘Rey’ Sol Solís

La pelea entre Mina y Solís fue el combate estelar de la Quorum Fight Night XIV. Antes de aquella pelea se llevaron a cabo otras 21, de las cuales 11 fueron amateur y 10 profesionales.

El encuentro entre el ‘Vikingo’ y ‘Rey Sol’ estaba pactado para ocho asaltos. Pese a ello, solo tres le bastaron al boxeador ecuatoriano para hacerse con la victoria y retener su título.

Los dos primeros rounds los aguantó Solís. En el tercero, Mina lo envió hacia la lona, el conteo llegó hasta 10 y el tricolor se impuso con un nocaout en su primera defensa.

Jhordy ‘Vikingo’ Mina y su reinado como campeón continental del Consejo Mundial de Boxeo

Jhordy ‘Vikingo’ Mina se hizo con el título continental del Consejo Mundial de Boxeo en marzo del 2026. Allí, este le arrebató el cinturón a Gabriel Palmetta en Argentina.

Gracias a tal victoria pudo poner en juego la presea frente a Solís. A su vez, antes de la nueva pelea, ocupaba el puesto 33 a nivel mundial en la categoría de peso wélter. Tras su último triunfo, el Consejo deberá actualizar su ranking y determinar si el tricolor mantiene o mejora su posición.

A nivel nacional, Mina también es campeón de tal división. Además, está rankeado como el mejor del país en ella y libra por libra, de acuerdo a la plataforma especializada Box Rec.

Los demás resultados del Quorum Fight Night XVI