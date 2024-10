Bolivia será el próximo rival de la Selección de Ecuador en la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, mismo que se jugará el próximo jueves 14 de noviembre de 2024, desde las 19:00, en el estadio Monumental.

La Selección de Bolivia llega al estadio de Barcelona Sporting Club en la séptima posición con 12 puntos y un gol diferencia negativo de -10, pero con un presente prometedor que los mantiene ilusionados con alcanzar su clasificación.

La campaña de los bolivianos se resume en cuatro victorias (Perú, Venezuela, Chile y Colombia), estás tres últimas en El Alto, su nueva casa en lugar de La Paz; y seis derrotas (Brasil, Argentina (ida y vuelta), Ecuador, Paraguay y Uruguay).

Su nueva localía, a 4 150 metros sobre el nivel del mar, el estadio más alto de todas las eliminatorias, por delante del Hernando Siles (3 581 metros) y el Rodrigo Paz Delgado (2 726 metros), los dos estadios que geográficamente se ubican en la altura.

El cambio de localía mantiene a la ‘Verde’ con opciones cierta de clasificar, un objetivo que no consigue desde el Mundial Estados Unidos 1994, donde compartió el grupo C con Alemania, España y Corea del Sur.

En las últimas horas, el periodista Juan Pastén Peñafiel, hizo un comentario que no cayó nada bien en el país, haciendo alusión a los cortes de luz que afronta Ecuador con mayor frecuencia en el último mes.

Bolivia calienta el ambiente

“Es criminal donde nos quieren llevar a jugar, ¿qué tal que se corte la luz en pleno partido?”, fue el primer comentario de Pastén Peñafiel con el panel que comparte en el programa Deportivo, que se transmite en la señal de Bolivia TV.

“Ojalá que no pase eso en Ecuador, por eso no nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz“, agregó, mientras relataba una anécdota de otro partido jugado en el pasado y que involucraba a un equipo de su país.

“¿Cómo vamos a sobrellevar el calor sin aire acondicionado?”, se preguntó, antes de indicar que “es inhumano ir a jugar en Ecuador mientras tanto no haya luz en ese país”.

La Selección de Bolivia jugó en el Monumental en tres ocasiones con dos derrotas, un empate, con cinco goles recibidos y uno en contra.

El 19 de septiembre de 1993 empató 1-1 en el camino a Estados Unidos 1994, con lo que logró clasificarse.

El 12 de octubre de 1997, rumbo a Francia 1998, cayó 1-0 con un tanto del argentino-ecuatoriano Ariel Graziani.

El 7 de octubre de 2021, en el proceso a Catar 2022, fue goleada 3-0 con goles de Enner Valencia (2) y Michael Estrada.

