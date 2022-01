¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Michael Morales en UFC?

Redacción Deportes

Por fin llegó el esperado día del debut oficial del ecuatoriano Michael Morales en el octágono de la UFC, la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más consolidada a escala global. El deportista tricolor será parte de la cartelera estelar del UFC 270, la noche de este sábado 22 de enero del 2022.

Morales, de 21 años, se enfrentará ante el estadounidense Trevin Giles en el Honda Center de Anaheim, California, en los Estados Unidos. Será el primer combate de la cartelera estelar que empezará a las 22:00 de Ecuador.

En Latinoamérica, excepto en Brasil, se podrán observar todas las peleas por Star +.

La transmisión de los combates preliminares será desde las 19:00.

En la cartelera estelar se anuncian cinco combates, incluidos dos por el título del mundo.

En la primera de las estelares se probará Morales, con un récord profesional de 12 triunfos sin derrotas. Su rival, de 29 años, ganó 14 veces y perdió tres como profesional. Se trata de un reto (en las 170 libras) complicado para el tricolor, entre la élite de las MMA.

Imagen de los combates de la cartelera estelar del UFC 270. Foto: Instagram UFC Español

MIchael Morales Hurtado forjó su carrera profesional en empresas locales.

En la niñez ya practicaba judo (sus padres practican este deporte) y luego lucha. A los 15 años, en Machala, empezó a perfeccionarse en las MMA. En agosto del 2017 debutó de manera profesional y más adelante llegó a ser campeón de la liga ecuatoriana EMMA. Es especialista en lucha, judo, boxeo tailandés y otras disciplinas de combate.

Hace un año viajó a México para desarrollar aún más su potencial. En junio del 2021, el deportista de El Oro le contó a este Diario sobre sus entrenamientos en el Entram Gym de Tijuana, Baja California, México, donde también se ejercita el campeón del peso mosca de la UFC Brandon Moreno, entre otros destacados luchadores profesionales.

El 30 de abril del 2021 peleó en el UWC 26 en Tijuana. Allí se impuso de manera dominante ante el local Miguel Arizmendi en el segundo asalto. Su actuación le permitió llegar a las puertas de la UFC.

Más adelante, el 21 de septiembre del 2021, fue parte de la quinta temporada del programa Danna White’s Contender Series. Allí, derrotó al experimentado Nikolay Veretennikov (Kazajistán), en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Luego de eso, no sin antes recibir elogios por su desempeño, firmó contrato con la UFC.

El UFC 270 ofrece otros combates que han generado enorme expectativa.

En el estelar estará el campeón de peso completo Francis Ngannou ante el campeón interino Ciryl Gane.

Además, el monarca del peso mosca, Brandon Moreno, completará la trilogía ante el excampeón Deiveson Figueiredo. Moreno es compañero de Morales en el Entram Gym de Tijuana.

En la cartelera estelar también estarán Michel Pereira vs. Andre Fialho; Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov; Morales vs. Giles.

En las preliminares también se podrá ver en acción al mexicano Genaro Valdez y a la argentina Silvana Gómez Juárez, compañeros de entrenamiento de Morales Hurtado en México.