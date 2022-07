Michael Morales dedicará a su mamá la pelea ante Adam Fugitt

Michael Morales, luchador ecuatoriano que compite en la UFC. Foto: Instagram miichaelufc

Redacción Deportes

El ecuatoriano Michael Morales cumplió con el peso para su pela de este 30 de julio de 2022, ante Adam Fugitt, por el UFC 277. Durante la presentación, mostró una foto de su mamá.

“Estás conmigo siempre mamá”, publicó el deportista en sus redes sociales, junto a una foto durante el pesaje, donde mostró la imagen de su mamá, Katty Hurtado, que luce un kimono de judo. Ella fue su inspiración.

La mujer se desempeñó como judoca durante su juventud y al momento funge como metodóloga de la Federación Deportiva de El Oro. Ella fue quien inspiró a su hijo, para incursionar en los deportes de combate.

Siempre estas conmigo mama ❤️ pic.twitter.com/KS8RyDPWRm — Michael🕷Morales🕸 hurtado (@Michaelmma21) July 29, 2022

“Te amo mucho mi gigante, me hiciste llorar mucho. Gracias mi amor”, contestó la madre del deportista machaleño. Ella se reunirá con otros familiares para ver la pelea, en Puerto Bolívar, al igual que lo hizo en combates anteriores.

Morales espera algún día contar con su madre detrás de la jaula de UFC, en los Estados Unidos. En ella se inspira antes de cada combate y durante los entrenamientos, que realiza en Tijuana, México.

“Mi madre aún no tiene la visa americana y por eso no ha podido estar presente en mis peleas”, dijo Morales, de 23 años, en una entrevista con Diario El Comercio. El deportista ganó en su debut en enero pasado, ante el norteamericano Trevis Giles.

Hora de la pelea:

Los combates preliminares de la cartelera arrancan a las 17:00 y la pelea del ecuatoriano Michael Morales será la última de esta categoría. Por ello, su presentación pudiera empezar entre las 18:10 y 18:30 de este sábado.

¿Dónde ver la pelea?:

-ESPN 4

-Star+ (plataforma digital de ESPN)

-UFC Fight Pass (streaming de la UFC)

Combates preliminares:

Joselyne Edwards vs. Ji Yeon Kim

Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

Orion Cosce vs. Mike Diamond

Michael Morales vs. Adam Fugitt