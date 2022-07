¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Michael Morales y Adam Fugitt en UFC?

Michael Morales, luchador ecuatoriano de artes marciales mixtas realiza un suplex a su rival. Foto: Twitter @UFCEspanol

Redacción Deportes

El ecuatoriano Michael Morales defiende su invicto en la UFC ante el norteamericano Adam Fugitt en el UFC 277, en Dallas, Estados Unidos, este sábado 29 de julio del 2022.

Será una de las peleas preliminares de la programación.

El peleador orense, de 23 años, llega a este combate con un cartel de 13 victorias seguidas y ninguna derrota. Su rival se estrena en la UFC, pero viene con cuatro triunfos seguidos en otras empresas de las artes marciales mixtas (MMA)

Morales se preparó hace cuatro meses y tiene el favoritismo para imponerse por su mayor trayectoria en la UFC. El peleador nacional se entrena desde el año pasado en Tijuana, México, con la ilusión de que algún día le den la posibilidad de pelear por el cinturón de la categoría wélter de la UFC.

Sin embargo, su rival es de peligro con sus golpes con patadas y porque le gusta imponerse desde el principio. Así, la pelea será interesante según los especialistas.

Michael Morales es uno de los deportistas ecuatorianos con mayores proyecciones en las MMA.

Hora de la pelea:

Los combates preliminares de la cartelera arrancan a las 17:00 y la pelea del ecuatoriano Michael Morales será la última de esta categoría. Por ello, su presentación pudiera empezar entre las 18:10 y 18:30 de este sábado.

¿Dónde ver la pelea de Michael Morales?

-ESPN 4

-Star+ (plataforma digital de ESPN)

-UFC Fight Pass (streaming de la UFC)

Combates preliminares

Joselyne Edwards vs. Ji Yeon Kim

Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

Orion Cosce vs. Mike Diamond

Michael Morales vs. Adam Fugitt

Peleas por el título

En el combate principal de la noche se enfrentará la campeona Juliana Peña ante la excampeona Amanda Núñez, en una pelea de revancha por la corona del peso gallo femenino.

Además, por el título interino del peso mosca, Brando Moreno se enfrentará a Kai Kara-France.

El peleador ecuatoriano Michael Morales 🇪🇨 tiene un nuevo objetivo por vencer en #UFC277



MÁS VIDEOS: https://t.co/NfcixQQQiZ pic.twitter.com/HcJUpXmhqh — UFC Español (@UFCEspanol) July 28, 2022