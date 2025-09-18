Lucía Yépez se proclamó subcampeona de la categoría de los 53 kg del Campeonato Mundial de Lucha que se celebra en Zagreb, Croacia, desde el sábado 13 hasta el domingo 21 de septiembre de 2025.
Lucía Yépez no pudo confirmar su condición de favorita para alcanzar la medalla de oro. En la final disputada este jueves 18, perdió por un marcador de 5-0 a la japonesa Haruna Murayama Okuno.
Lucía Yépez forjó un camino de plata
El camino de Lucía Yépez a la medalla de plata del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb arrancó ante la cubana Laura Herin Ávila en los octavos de final. La ecuatoriana se impuso por un ajustado marcador de 5-4. El combate duró 2:33.
En los cuartos de final se impuso por 4-2 ante la sueca Emma Malmgren, número 12 en el ranking de los 53 kg, en un combate que se extendió por 06:00. La ecuatoriana es la número uno a escala mundial en esta categoría que domina con autoridad.
En las semifinales su rival fue Antim Antim, representante de India y ranqueada número siete. La luchadora de Ecuador ganó por 5-3 en un tiempo de 06:00.
En la final perdió por 5-0 ante Haruna Murayama Okuno, que arrancó su participación una ronda antes que la ‘Tigra‘. En la llave por la clasificación venció a Shokhida Akhmedova de Uzbekistán por 11-0.
En los octavos se impuso sin problemas a la alemana Annika Wendle por 11-0; en los cuartos a la turca Zeynep Yetgil por 7-0; y en las semifinales a Hyogyong Choe de Corea del Norte por 2-1.
Palmarés de la ‘Tigra’ Yépez
|PUESTO
|TORNEO
|PAÍS
|AÑO
|CATEGORÍA
|2
|Mundial de Lucha
|Croacia
|2025
|53 KG
|1
|Campeonato Panamericano Senior
|México
|2025
|53 KG
|2
|Juegos Olímpicos
|París
|2024
|53 KG
|1
|Campeonato Panamericano de Mayores
|México
|2024
|53 KG
|1
|Juegos Panamericanos
|Santiago de Chile
|2023
|53 KG
|3
|Mundial de Lucha
|Serbia
|2023
|53 KG
|1
|Campeonato Panamericano Senior
|Argentina
|2023
|53 KG
|2
|Campeonato Mundial sub-23
|España
|2022
|53 KG
|1
|XII Juegos Suramericanos
|Paraguay
|2022
|53 KG
|3
|Campeonato Panamericano Senior
|México
|2022
|55 KG
|1
|Campeonato Mundial sub-23
|Serbia
|2021
|53 KG
|8
|Juegos Olímpicos
|Tokio
|2021
|50 KG
|1
|Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes
|México
|2021
|50 KG
|1
|Campeonato Panamericano Juvenil
|Guatemala
|2019
|50 KG
|3
|Campeonato Panamericano de Cadetes
|Guatemala
|2018
|49 KG
|1
|Clasificación para los JJ. OO. de la Juventus
|Guatemala
|2018
|49 KG
|3
|Campeonato Mundial de Cadetes
|Grecia
|2017
|46 KG
|2
|Campeonato Panamericano de Cadetes
|Argentina
|2017
|46 KG
|1
|Campeonato Panamericano de Cadetes
|Perú
|2016
|43 KG
