Lucía Yépez se proclamó subcampeona de la categoría de los 53 kg del Campeonato Mundial de Lucha que se celebra en Zagreb, Croacia, desde el sábado 13 hasta el domingo 21 de septiembre de 2025.

Lucía Yépez no pudo confirmar su condición de favorita para alcanzar la medalla de oro. En la final disputada este jueves 18, perdió por un marcador de 5-0 a la japonesa Haruna Murayama Okuno.

Lucía Yépez forjó un camino de plata

El camino de Lucía Yépez a la medalla de plata del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb arrancó ante la cubana Laura Herin Ávila en los octavos de final. La ecuatoriana se impuso por un ajustado marcador de 5-4. El combate duró 2:33.

En los cuartos de final se impuso por 4-2 ante la sueca Emma Malmgren, número 12 en el ranking de los 53 kg, en un combate que se extendió por 06:00. La ecuatoriana es la número uno a escala mundial en esta categoría que domina con autoridad.

En las semifinales su rival fue Antim Antim, representante de India y ranqueada número siete. La luchadora de Ecuador ganó por 5-3 en un tiempo de 06:00.

En la final perdió por 5-0 ante Haruna Murayama Okuno, que arrancó su participación una ronda antes que la ‘Tigra‘. En la llave por la clasificación venció a Shokhida Akhmedova de Uzbekistán por 11-0.

En los octavos se impuso sin problemas a la alemana Annika Wendle por 11-0; en los cuartos a la turca Zeynep Yetgil por 7-0; y en las semifinales a Hyogyong Choe de Corea del Norte por 2-1.

Palmarés de la ‘Tigra’ Yépez

PUESTO TORNEO PAÍS AÑO CATEGORÍA 2 Mundial de Lucha Croacia 2025 53 KG 1 Campeonato Panamericano Senior México 2025 53 KG 2 Juegos Olímpicos París 2024 53 KG 1 Campeonato Panamericano de Mayores México 2024 53 KG 1 Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 53 KG 3 Mundial de Lucha Serbia 2023 53 KG 1 Campeonato Panamericano Senior Argentina 2023 53 KG 2 Campeonato Mundial sub-23 España 2022 53 KG 1 XII Juegos Suramericanos Paraguay 2022 53 KG 3 Campeonato Panamericano Senior México 2022 55 KG 1 Campeonato Mundial sub-23 Serbia 2021 53 KG 8 Juegos Olímpicos Tokio 2021 50 KG 1 Campeonato Panamericano Juvenil y Cadetes México 2021 50 KG 1 Campeonato Panamericano Juvenil Guatemala 2019 50 KG 3 Campeonato Panamericano de Cadetes Guatemala 2018 49 KG 1 Clasificación para los JJ. OO. de la Juventus Guatemala 2018 49 KG 3 Campeonato Mundial de Cadetes Grecia 2017 46 KG 2 Campeonato Panamericano de Cadetes Argentina 2017 46 KG 1 Campeonato Panamericano de Cadetes Perú 2016 43 KG

