La ecuatoriana Génesis Reascos hizo historia este 17 de septiembre de 2025 al consagrarse campeona del mundo en la categoría de los 76 kg, durante el Campeonato Mundial Senior de Lucha, que se disputa en Zagreb, Croacia.

Ecuador celebra por primera vez a una campeona mundial y medallista de oro en la categoría senior.

En el torneo también está en la final Lucía Yépez, en la categoría de los 53 Kg.

Más noticias:

Génesis Reascos es campeona del mundo

La manabita, de 27 años, venció en la final por 4-2 a la número uno del ranking mundial, la luchadora de Kirguistán Medet Kyzy, en un combate en el que demostró técnica, determinación y fortaleza física y mental.

Con esta victoria, Reascos se convierte en la primera luchadora ecuatoriana en obtener un título mundial en esta categoría.

El camino hacia el oro no fue fácil. Reascos tuvo una impecable actuación durante todo el torneo. En sus primeras presentaciones superó a la india Priya Priya (4-2), luego dominó a la italiana Enrica Rinaldi con un contundente 11-0 y en semifinales venció 5-3 a la cubana Milaimy Marín.



“Todo Manabí y el Ecuador entero celebra esta hazaña monumental. ¡Este título internacional es de todos!”, publicó la Federación Deportiva de Manabí.

Lucía Yépez en la final

Junto a Reascos, también se destaca la ecuatoriana Lucía Yépez, número uno del mundo en su categoría, quien llegó a la final en la categoría de los 53 kg.

Además, Luisa Valverde tiene la oportunidad de disputar el bronce.

Ambas atletas alcanzaron la instancia decisiva pese a enfrentar múltiples dificultades logísticas durante su viaje a Europa.

Luchadoras sin recursos

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) denunció públicamente que las luchadoras viajaron a Croacia sin contar con el presupuesto a tiempo, lo que generó problemas de alojamiento, alimentación, acceso a las áreas de entrenamiento y acreditaciones. El COE intervino para garantizar la participación de las deportistas, quienes respondieron con resultados históricos.

“¡No dejamos solos a nuestros deportistas!”, publicó el COE en sus redes sociales, destacando el esfuerzo conjunto para que Ecuador pueda brillar en el Mundial.

Enlace externo: La lucha libre olímpica

Mira el D-Bate: