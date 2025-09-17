La medallista olímpica ecuatoriana Lucía Yépez busca seguir haciendo historia y se clasificó a la final del Mundial de Lucha. La ‘Tigra’ llegó a la última fase del certamen tras vencer a la india Antim Panghal en la categoría de 53 kilogramos.

Este miércoles 17 de septiembre del 2025, la deportista ecuatoriana se impuso a su rival con una tarjeta de 5-3. Con al menos ya una medalla asegurada, en el último combate, esta se medirá a la japonesa Haruna Murayama.

El combate ante la nipona será el jueves 18 de septiembre del 2025. La pelea se llevará a cabo a partir de las 11:00.

Para la nueva final, Yépez ya llega con experiencia previa en rondas de definición dentro de los máximos certámenes. En los Juegos Olímpicos de París 2024, esta se colgó la medalla de plata tras caer ante la también japones Fujinami Akari.

Lucía Yépez, la número 1 del mundo, París 2024 y otras distinciones

A sus 24 años, el máximo logro deportivo de Lucía Yépez es aquella medalla de plata en París. Además, es la luchadora número 1 del mundo en su categoría de acuerdo a la Federación Mundial de Lucha (UWW).

En los Juegos Olímpicos de París, Yépez ya ostentaba aquella posición dentro del ranking mundial. Allí, la luchadora venció a Hyo Choe de Corea del Norte por 7-4. A ello le siguieron triunfos de 7-0 y 10-0 sobre la rumana Andreea Ana y la alemana Annika Wendle, antes de llegar a la final.

Entre sus distinciones, Yépez también cuenta con un oro en los Juegos Panamericanos Jr 2021 y en el Campeonato Mundial de Lucha Sub-23 del mismo año, así como Campeonato Panamericano de Lucha de Cadetes 2016 y en el Campeonato Panamericano Sub-15.

La ecuatoriano también fue segunda en los Campeonatos Panamericanos de Lucha de Cadetes 2017 y tercera en el Campeonato Mundial de Lucha Libre Juvenil 2017 y el Campeonato Panamericano de Lucha de Cadetes 2018.

Génesis Reasco ya se coronó campeona por Ecuador

Además de Lucía Yépez, otra ecuatoriana Génesis Reasco que estuvo presente en el Mundial de Lucha dentro de la categoría de 76 kilogramos. La ecuatoriana se coronó campeona tras vencer a Aiperi Medet Kizi de Kirguistán por 4-2.

Antes de llegar a la final, Reasco superó a tres rivales. La primera adversaria a la que venció fue Priya Priya por 4-2 y luego se impuso por 11-0 a la italiana Enrica Rinaldi y por 5-3 a la cubana Milaimy Marín.

Luisa Valverde no pudo llegar al bronce

Aunque no llegó a la final, Luisa Valverde completa el tridente tricolor para el Mundial de Lucha Libre. Ella disputó el repechaje para adjudicarse un lugar en uno de los compromisos por el bronce, pero no logró superarlo.

