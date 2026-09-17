Marlon ‘Chito’ Vera vuelve a pelear en UFC después de tres años sin ganar

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La última vez que Marlon ‘Chito’ Vera levantó los brazos después de una pelea de UFC fue el 19 de agosto de 2023. Aquella noche, en UFC 292, el ecuatoriano derrotó por decisión unánime al brasileño Pedro Munhoz. Tres años y un mes después, Vera vuelve al octágono este sábado 19 de septiembre de 2026 para enfrentar al canadiense Charles Jourdain en UFC 331, en Los Ángeles.

El tiempo transcurrido entre ambos combates cuenta apenas una parte de la historia. Chito llega con cuatro derrotas consecutivas, solo una victoria en sus últimas seis presentaciones y después de haber salido del Top 15 del peso gallo en junio de 2026. Nunca, desde que comenzó su carrera profesional en 2010, había enlazado cuatro caídas.

Chito Vera busca ante Jourdain volver a ganar una pelea de UFC

Después de superar a Munhoz, el camino de Vera tomó una dirección distinta. En marzo de 2024 recibió la oportunidad más importante de su carrera: enfrentó a Sean O’Malley por el campeonato mundial del peso gallo en UFC 299, en Miami.

El estadounidense se impuso por decisión unánime después de cinco asaltos. A esa derrota le siguieron otras tres: contra el brasileño Deiveson Figueiredo, en agosto de 2024; el canadiense Aiemann Zahabi, en octubre de 2025; y el mexicano David Martínez, en febrero de 2026.

La secuencia deja una cifra que resume su presente: desde aquella victoria en UFC 292, Chito tiene cuatro peleas y cuatro derrotas. Si se amplía la mirada a sus seis combates más recientes, su registro es de una victoria y cinco caídas.

Todas esas derrotas, además, llegaron por decisión de los jueces. Vera nunca ha sido noqueado ni sometido como profesional. Su récord general es de 23 victorias, 12 derrotas y un empate; ocho de sus triunfos llegaron por nocaut y 10 por sumisión.

De disputar el cinturón a salir del Top 15

El cambio adquiere otra dimensión al mirar dónde estaba Vera hace dos años y medio. En marzo de 2024 se convirtió en el primer ecuatoriano en disputar un campeonato mundial de UFC cuando desafió a O’Malley.

Los resultados posteriores modificaron su posición en la división. En junio de 2026, Chito quedó fuera del Top 15 del peso gallo por primera vez en seis años.

La caída contrasta con el lugar que alcanzó durante su mejor etapa. Después de perder contra Cory Sandhagen en marzo de 2023, EL COMERCIO detalló que el ecuatoriano llegaba a ese combate como número tres del peso gallo y se mantenía entre los principales nombres de la categoría.

La trayectoria posterior muestra cuánto cambió el escenario. Del Top 3 pasó a disputar el campeonato mundial y, tras cuatro derrotas consecutivas, terminó fuera del Top 15. Su combate de este sábado será, además, parte de las preliminares de UFC 331.

Jourdain llega con una racha opuesta

Al otro lado del octágono estará un peleador que atraviesa un momento diferente. Charles Jourdain, de 30 años, registra 18 victorias, ocho derrotas y un empate y llega con tres triunfos consecutivos desde que descendió del peso pluma al peso gallo.

El canadiense sometió a Victor Henry y Davey Grant, y posteriormente derrotó por decisión unánime a Kyler Phillips. UFC destaca ese registro de 3-0 en las 135 libras como uno de los principales contrastes frente a la racha de Vera.

Para intentar cambiar su presente, Chito también modificó una pieza importante de su preparación. Después de seis años dejó de trabajar con el entrenador Jason Parillo y se incorporó al equipo de Raúl Rosas Jr. El propio ecuatoriano explicó que buscaba un cambio que le permitiera encontrar respuestas después de varias derrotas.

La pelea contra Jourdain está programada para este sábado 19 de septiembre dentro de las preliminares de UFC 331. Será la primera aparición de Vera en siete años fuera de una cartelera estelar.

Tres años después de vencer a Munhoz, el ecuatoriano regresará al octágono con una necesidad concreta: volver a colocar una victoria en su registro.

Preguntas frecuentes sobre Chito Vera vs. Charles Jourdain en UFC 331:

❓ ¿Cuándo vuelve a pelear Marlon ‘Chito’ Vera en UFC? Chito Vera enfrentará a Charles Jourdain este sábado 19 de septiembre de 2026.

El combate será parte de las preliminares de UFC 331, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Además, será la primera aparición del ecuatoriano en siete años fuera de una cartelera estelar. ❓ ¿Cuándo fue la última victoria de Chito Vera en UFC? Su última victoria fue el 19 de agosto de 2023 ante Pedro Munhoz.

Vera ganó aquel combate de UFC 292 por decisión unánime. Desde entonces acumuló cuatro derrotas consecutivas frente a Sean O’Malley, Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y David Martínez. ❓ ¿Cuántas derrotas consecutivas tiene Chito Vera? El ecuatoriano llega a UFC 331 con cuatro derrotas consecutivas.

Es la peor racha de su carrera profesional, iniciada en 2010. Si se consideran sus seis presentaciones más recientes, su registro es de una victoria y cinco derrotas. ❓ ¿Chito Vera ha sido noqueado o sometido durante su carrera profesional? No. Según la nota, Vera nunca ha perdido por nocaut ni por sumisión.

Sus cuatro derrotas consecutivas fueron decididas por los jueces. Su récord profesional antes de enfrentar a Jourdain es de 23 victorias, 12 derrotas y un empate. ❓ ¿Cómo llega Charles Jourdain a la pelea contra Chito Vera? Jourdain llega con tres victorias consecutivas en el peso gallo.

El canadiense sometió a Victor Henry y Davey Grant y posteriormente derrotó por decisión unánime a Kyler Phillips. Chito, en cambio, buscará cortar su racha negativa después de cambiar de equipo de entrenamiento.

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