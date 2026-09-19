‘Chito’ Vera vuelve a ganar en la UFC después de cuatro derrotas

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Marlon ‘Chito’ Vera volvió a celebrar una victoria en la UFC luego de cuatro derrotas al hilo. El peleador ecuatoriano derrotó al canadiense Charles Jourdain por nocaut en las preliminares de UFC 331 y celebró luego de tres años.

La victoria de ‘Chito’ Vera frente a Charles Jourdain en la UFC

Vera volvió al octágono en Los Ángeles, este sábado 19 de septiembre del 2026, después de siete meses y para celebrar su segunda pelea en el 2026. En su más reciente combate había caído ante David Martínez.

Le bastaron tres asaltos al manabita para derrotar a su rival. Este había llevado a la lona a Jourdain en tres oportunidades durante el combate y el cuarto dirimió todo. No bastó que Vera se lance sobre él, pues su propio adversario pidió que todo termine.

Con el triunfo, ‘Chito’ frenó el ascenso de Jourdain, quien había ganado sus tres peleas desde que descendió al peso gallo. A diferencia de Vera, el norteamericano nunca consiguió llevar al suelo al peleador tricolor.

‘Chito’ Vera termina una racha de cuatro derrotas

Vera no ganaba en UFC desde el 19 de agosto del 2023, cuando superó por decisión unánime a Pedro Munhoz en UFC 292. Desde aquella presentación habían transcurrido 1 127 días sin una victoria para el ecuatoriano.

En medio de ese período tuvo incluso la oportunidad de disputar el campeonato de peso gallo. En marzo del 2024 perdió por decisión unánime ante Sean O’Malley en UFC 299 y, posteriormente, también cayó frente a Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y David Martínez.

Los cuatro tropiezos llegaron mediante decisión de los jueces. Después de su triunfo, Vera destacó el proceso y la resistencia para permanecer firme a pesar de los resultados y regresar a la victoria.

Los cambios de ‘Chito’ Vera dieron resultado

Antes de UFC 331, el ecuatoriano decidió realizar modificaciones importantes en su preparación. Vera terminó su etapa junto a Jason Parillo, entrenador con quien alcanzó la pelea por el cinturón. Después del triunfo, el peleador también recordó el cambio y recalcó el acierto de haber tomado la decisión.

‘Chito’ había explicado en la previa que necesitaba hacer algo diferente después de que los resultados dejaran de acompañarlo. Su objetivo ante Jourdain era recuperar terreno en la categoría y defender el puesto 10 del ranking de peso gallo, que ocupaba antes del evento.

Con su victoria, Vera mejora su registro profesional. Gracias al último resultado cuenta con 24 triunfos, 12 derrotas y un empate.