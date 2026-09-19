¿A qué hora pelea Marlon ‘Chito’ Vera en la UFC?

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Marlon ‘Chito’ Vera vuelve al octágono este sábado 19 de septiembre del 2026 para enfrentar al canadiense Charles Jourdain en UFC 331. El ecuatoriano buscará terminar una racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar terreno dentro de la división de peso gallo.

Los detalles de la pelea entre Marlon ‘Chito’ Vera y Charles Jourdain

El combate se disputará en Los Ángeles y será la pelea destacada de las preliminares. Esa sección de la cartelera comenzará a las 18:00 de Ecuador, mientras que la presentación de Vera está prevista aproximadamente para las 19:30. La hora del combate no es exacta, pues dependerá de la duración de las peleas anteriores.

La jornada completa comenzará antes: las primeras preliminares arrancarán alrededor de las 16:30. Por ello, las preliminares serán a las 18:00 y la cartelera principal a las 20:00. Vera y Jourdain estarán como estelares en el cierre de la cartelera intermedia del evento.

Dentro del bloque en el que estarán Vera y Jourdain también habrá otras tres peleas. Entre los combates aparecen Ryan Gandra vs. Ozzy Diaz, Michael Aswell Jr. vs. JooSang Yoo y Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne. La transmisión se podrá ver en directo por medio de la plataforma de Paramount +.

‘Chito’ Vera busca terminar su peor racha en UFC

La contienda tendrá especial importancia para Vera. El excandidato al título de peso gallo acumula cuatro derrotas consecutivas, todas mediante decisión de los jueces.

La racha comenzó en marzo de 2024, cuando perdió ante Sean O’Malley en su pelea por el cinturón de UFC 299. Posteriormente, el manabita cayó frente a Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y David Martínez. Su última victoria se remonta a agosto de 2023, cuando derrotó a Pedro Munhoz.

Los resultados provocaron además un cambio importante en su preparación. El ecuatoriano decidió separarse de su entrenador Jason Parillo y realizar un nuevo campamento. Vera explicó a UFC que necesitaba modificar aspectos de su preparación para intentar revertir su momento.

¿Quién es Charles Jourdain, rival de Marlon ‘Chito’ Vera?

Charles Jourdain llegará al enfrentamiento bajo una realidad opuesta. El canadiense acumula tres victorias al hilo desde que bajó a la división de peso gallo.

El peleador de 30 años cuenta con un récord profesional de 18 victorias, ocho derrotas y un empate. Asimismo, ocho de sus triunfos llegaron por nocaut y siete por rendición.

La máxima pelea del UFC 331 será la revancha por el cinturón mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja.