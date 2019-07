Calefactores para cada sitio de la vivienda

Paneles para pared, techo o portátiles son algunos de los diseños de los sistemas de calefacción que cuentan con diversas tecnologías para adaptarse a cada espacio de la vivienda.

Atrás quedaron el ruido y las corrientes de viento. La climatización con infrarrojo y tecnología de convección se convierten ahora en la opción más eficiente, saludable y segura, según Luis Alberto Santiesteban, gerente de Sistemas de Calefacción.

En el mercado hay una gama de calefactores que en su mayoría proviene de Europa.

Según Santiesteban, para elegir el adecuado hay que tomar en cuenta el área y volumen cúbico, es decir, qué tan alto o bajo es el techo ya que de eso depende la eficiencia de los calefactores. Entre los diseños más actuales está el calefactor de pared. Este funciona con tecnología de convección, es decir que el aire frío que ingresa de forma natural se climatiza según la temperatura deseada. Es ideal para dormitorios, salas e incluso baños, dependiendo de la necesidad de los habitantes. Es adecuado para espacios cerrados.

Los calefactores para techo resisten la lluvia. Se adaptan en espacios exteriores y grandes. Foto: Cortesía Grupo Roka

El especialista sostiene que se puede programar el equipo con una aplicación gratuita para dispositivos móviles. Con eso se puede crear varias rutinas de encendido y apagado durante el día y noche. Por ejemplo, programar el encendido a las 18:00 y que se apague a las 20:00. También se puede monitorear el consumo mensual de energía que tiene el calefactor.



Para áreas más grandes hay climatización con sistemas de infrarrojo. Estos se pueden colocar en techos y también incluyen diseños portátiles para el interior. Estos últimos no necesitan instalación, solo se conectan en un tomacorriente y están listos para funcionar, explica Karla García de Grupo Roka.

Los diseños portátiles son ideales para áreas grandes en el interior. Estos no requieren instalación. Foto: Cortesía Grupo Roka

Estos modelos se importan de Turquía. García indica que la calefacción por infrarrojos consiste en la emisión de rayos inofensivos que calientan directamente el ambiente.

Tampoco calientan el aire, solo paredes y objetos de la paredes de la habitación, por lo tanto, las vías respiratorias no se resecan. Por eso se recomiendan para personas con alergias, para niños y adultos mayores.



El dispositivo diseñado para el techo se instala como el soporte de un televisor. Además de la estructura se requiere de una extensión eléctrica. La temperatura se regula con un control remoto. Son ideales para áreas exteriores como zonas de BBQ, pues son resistentes a la lluvia y tienen garantía de dos años.

El panel calefactor infrarrojo es ideal para dormitorios. Se puede programar con una aplicación móvil. Foto: Cortesía Econfort Calefacción

También hay paneles calefactores de infrarrojo en cerámica o cristal que son casi invisibles . Estos de igual manera no calientan el aire sino los objetos de la habitación. Se pueden ubicar en el techo de los dormitorios.



Marcela Vargas, gerente de Econfort Calefacción, sostiene que estos productos son amigables con la naturaleza y saludables porque no emiten monóxido ni aceites contaminantes. La instalación es sencilla, no requiere picar la pared,solo de dos soportes asegurados con anclajes y tornillos que vienen incluidos y un tomacorriente cercano para conectarlo.