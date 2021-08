La salud mental, un tema tabú en pleno siglo 21

Melannie Jeaneth Rodríguez Carrillo

Es importante empezar aclarando que la salud mental es indispensable no solo porque va ligada a la salud física sino también porque aporta al ser humano la facultad de regular emociones, de desarrollar la capacidad de solucionar problemas, y estimula la capacidad de trabajar de forma productiva individual o colectivamente, básicamente determina nuestra interacción con la vida.

¿Pero siendo tan importante entonces por qué es un tabú? Se debe a varios estigmas como lo son la falta de comprensión por parte de familiares o amigos, o también la resistencia a buscar ayuda por creer que es algo vergonzoso.

La falta de atención a la salud mental es una realidad, según la OMS mil millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad mental y más del 90% de estas personas no solicitan ninguna ayuda profesional, este ausentismo en ayuda profesional se da en mayor parte por nuestras supersticiones de: “Solo quieres llamar la atención”, “No debes ser tan débil”, “¿Por eso te vas a poner así?”, “Es que no te esfuerzas”, frases tan cortas pero con mucho significado para estas personas que luchan a diario con su mente, debemos entender de una vez que estos trastornos no se producen por debilidades emocionales, ni porque una persona es menos fuerte que otra.

Si una enfermedad, una herida que nos molesta requiere atención inmediata, ¿por qué no atender de manera inmediata también a una persona con ansiedad, depresión, baja autoestima que no puede seguir con su vida normal? Ambos son problemas de salud, pero con diferentes síntomas y prejuicios.