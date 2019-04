LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

He leído con preocupación la noticia de que Cuba está nuevamente en crisis alimentaria. Algo similar a lo que vive Venezuela.

Para cualquier entendedor, el problema de alimentación de un país es parte de una preocupación y una planificación interna. No creo que todo se deba atribuir al bloqueo al que ha sido sometida la Isla. No creo que un bloqueo comercial como el que soporta Cuba impida la cría de aves, ganado, la siembra de arroz, fréjoles, cereales en general, para alimentar a su gente. Planificando adecuadamente se puede hacer. Es también increíble que en cerca de 57 años de bloqueo no hayan resuelto este problema. Las noticias dicen que Cuba debe importar el 8% de lo que consume en alimentos.

Demuestra un manejo inadecuado de su soberanía alimentaria. Venezuela está en una situación similar o peor, también depende de las importaciones para alimentar a su gente.



Los bloqueos comerciales impiden que se venda a un país productos originarios de otros países, pero no influye en la planificación, siembra, cosecha en su propio territorio. Si van a excusarse en la compra de semillas o las primeras reses, aves, cerdos, durante mucho tiempo, y hasta ahora, Cuba y Venezuela tienen relaciones con países que les pueden proveer lo necesario para sembrar y para criar animales que los puedan alimentar. ¿Refleja esto la “planificación” socialista? Cuando un país debe importar la mayoría de productos que consume su gente, en cuestión alimenticia, refleja, sin duda, el fracaso de su sistema de gobierno. Hay incapacidad de sostener una soberanía alimentaria.