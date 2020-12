Muchos candidatos, pocas ideas

La papeleta electoral es cada vez más larga, hay candidatos que repite en su intento de llegar a Carondelet. Otros ya han gobernado. A la gran mayoría no los conoce nadie. Todos debieran presentar su hoja de vida, sus estudios, el pago de impuestos y sus ideas políticas de forma clara y sin demagogia, como piden en las páginas de opinión de EL COMERCIO. 40 años después del retorno a la democracia Seguimos jugando con la credibilidad del sistema que ya está por las patas de los caballos. 280 partidos no son la muestra de madurez democrática sino de una confusión que no tiene límites y le cuesta millones al país.