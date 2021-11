Cartas al director / 15 de noviembre del 2021

El uso de electrónicos dentro y alrededor de las cárceles

Santiago Esteban Esquivel Zambrano

En la actualidad el Ecuador está atravesando por una de sus peores crisis carcelarias debido a la corrupción al momento de administrar estas, esto se ve reflejado en masacres que ocurre al interior de estas cárceles facilitándose gracias al armamento que poseen por lo que autoridades al realizar requisas en las cárceles que existe mayor conflicto, encontrando en estas desde armas blancas, de fuego y contundentes.

Sorprende que entre lo encontrado se encuentran desde explosivos a fusiles de gran calibre, por lo que nos hace preguntarnos el ¿cómo logran ingresar este armamento?, la respuesta a esta pregunta es fácil y es debido a la corrupción que existe lo pudimos observar el pasado mes 7 de septiembre de 2021, a lo que un militar fue detenido intentando ingresar: armamento, munición y drogas.



Otra de las maneras que se estarían ingresando cosas que son ilícitas a las cárceles es mediante la tecnología ya que mediante drones de alta potencia se logra entrar las armas por partes y de esta forma se ensamblan adentro de la cárcel, siendo difícil el descubrir quién es el operador de estos drones ya que se los puede manejar desde largas distancias y su compra sencilla al no llevar un control mas estricto debido a que no se lo ha previsto en la ley e incluso la creación de drones con conocimiento determinado en estas tecnologías. Pero no solo ingresan armas, sino que también drogas explosivas, celulares, entre otras cosas ilícitas.



Siendo otra tecnología los celulares que se encuentran al interior de las cárceles ya que mediante estos se cometen ilícitos como la extorsión o el mandar a tentar en contra de la humanidad mediante sicariato, así podemos ver lo critico que esta la situación ya que existiendo antenas inhibidoras de señal siguen entrando y saliendo llamadas.

Así esperando un mayor control de las autoridades ante la tecnología mediante reformas de ley e inversión llegando a una solución que logre rehabilitar a los presos y no al contrario corrompiéndolos más, saliendo libres a la sociedad y continuando con la problemática.

Nuevas tecnologías, como medio para superar la crisis

Viktor Sirenko

Ecuador está sufriendo por la pandemia, la inseguridad y la deuda externa. Las ramas del poder, los partidos y movimientos sociales dan sus propuestas para superar la crisis. Sin embargo, casi siempre esto conlleva a la oposición política y social. Por otra parte, las tecnologías como IA y Machine Learning (ML) están bien desarrolladas, y contamos con suficiente potencia de cómputo para resolver las tareas muy complejas. A su vez las redes sociales permiten realizar variadas encuestas expeditamente. Si a esto le agregamos el hecho, que cualquier normativa o ley económica están relacionadas con las cifras, procesadas con eficiencia por los ordenadores, surge la siguiente idea y oferta a los partícipes legislativos:



Juntar expertos de economía, presupuestación, fiscalidad, seguridad social, estadística, análisis matemático y teoría de probabilidad, así como de simulación por computador (SC), IA y ML. El objetivo del trabajo de tal grupo debería ser el desarrollo de los algoritmos para la SC, IA y ML.



Los algoritmos desarrollados deben permitir a los sistemas computacionales modelar las consecuencias de realizar las reformas económicas, así como crear sus propias opciones de solución de los problemas económicos. Por ejemplo, para que la computadora ofrezca sus opciones de disminución del déficit fiscal con los efectos negativos mínimos para la población del país.



La utilización de los modelos creados por las computadoras acelerará considerablemente y optimizará el trabajo de los partícipes del proceso legislativo, así como disminuirá sustancialmente la tensión política y social, ya que aparecerá cierto “intermediario neutro” entre las distintas fuerzas políticas – un sistema informático.



En calidad de los datos iniciales para el modelado por computadora se pueden utilizar los datos del INEC, SRI, Super Cias, Super de Bancos, BCE, MinTrabajo, IESS y MinFin, así como, en caso de ser necesarios, encuestas-expres a la población a través de los medios de comunicación electrónicos.

La inestabilidad política

Wilson Sánchez Castello

Es urgente rechazar la pretensión de crear inestabilidad política en el país, afectando a la necesaria paz social y a la economía. Se golpea a los más pobres, al ahuyentar la inversión nacional y extranjera, cuando un 66% de ecuatorianos están desempleados.



Ridículo es invocar el Art. 130 de la Constitución, como si estuviéramos en una grave crisis política y de conmoción interna. La corrupción de los últimos catorce años que, ahora, hasta nos hace pagar los 900 millones de dólares, que costaron las vacunas, si fue una verdadera conmoción.



Ojo. Manipulación a los ecuatorianos, a propósito de los Pandora Papers, es el no decir que para ser candidato, hasta antes de 2017, no existía la prohibición de tener recursos lícitos, bien habidos, fuera del país. Reprochable siempre será ocultar en paraísos fiscales dineros robados en sus países por supuestos revolucionarios, en lugar de invertir en salud, seguridad, educación y crear empleo, principalmente.

Indultos

Linda Hernández

El Presidente Lasso también ha cedido ante la demanda de los indígenas, al liberar a Antonio Vargas y a dos dirigentes que participaron en la revuelta de octubre del 2019 que estaban cumpliendo las respectivas penas en la cárcel. Igual que Moreno, que no fue capaz de castigar a todos los que provocaron daños y destrozos a Quito la capital de los ecuatorianos en el 2019. Todo debido al subsidio a los combustibles! Es increíble esta política de “negociación “ donde todo es permitido. Vargas y sus compinches deben pagar por todo lo que hicieron en la protesta más vandálica y destructora de la historia del Ecuador!