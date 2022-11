Cartas al Director / 20 de noviembre de 2022

La Cumbre Climática COP27, Egipto 2022

Nelson Humberto Salazar Ojeda

La Conferencia de las Partes COP27, es la cumbre mundial del clima para mitigar los aprietos climáticos, la descarbonización de la economía global y la transición ecológica hacia energías limpias. Eventos rotativos, tomando en cuenta la diversificación por continentes. Esta ocasión se realizará en el sitio turístico de Sharm El Sheij, a orillas del Mar Rojo Egipto, continente africano. Este acaecimiento importante, se posesionará el 18 de noviembre 2022, con la presencia de 200 gobernantes de países invitados: empresas, lideres de organizaciones internacionales, grupos de interés y asociaciones con estatuto de observadores. Este acontecimiento esclarecerá por primera vez, la promesa de que, desde la adopción de la convención climática de las NU, debatirá como se indemnizará a los países en desarrollo, víctimas de este caos climático.” Perdidas y daños” es el nombre que en la jerga de NU corresponde a este episodio que en muchos años fue dejado sin consenso en los debates de las COP; este suceso, fue muy celebrado por el presidente y ministro de Exteriores egipcio Sameh Sukri. Estos beneficios se enfocarán especialmente en regiones más vulnerables de Asia, Latinoamérica, África y Oriente Medio, El desafío adquiere mayor dificultad por los efectos mundiales y estratégicos ocasionados de la guerra contradictoria de Rusia a Ucrania, aprietos económicos, el hambre y la malnutrición. Solo el compromiso de los países ricos permitirá emprender medidas de choque, como la creación de una reserva integral de emergencia, que sirva para rescatar a las regiones más inhumanas, por decisiones positivas e inclusivas: salvar vidas de millones de personas en peligro de extinción.

Indignados

Aissa Pazmiño Real

Los llaman los padres de la patria, con el corazón en la mano solo puedo decir que para eso… ¡Preferiblemente huérfanos! ¡Los ecuatorianos no merecemos tanta irresponsabilidad! ¡Gritamos, suplicamos, imploramos ayuda!. Nadie nos escucha, vivimos en estado de DECEPCIÓN, en medio de delincuentes, llegamos al colmo de no estar seguros ni en un retén policial, andamos con el Jesús en la boca, cualquiera puede estar en mal lugar, en mal momento, a mala hora… no es necesario ni dar motivos, ir a servirse un helado llega a ser una sentencia de muerte! Nacimos en una tierra privilegiada, somos descendientes de valientes indígenas que no agacharon la cabeza ante los tiranos, ¡sientan la letra del Himno Nacional! ¿Cómo es posible que ahora permitamos que los delincuentes manden? ¿No sienten vergüenza de ver lo que sucede? ¡Nos están matando! Y estamos sentados con palomitas de maíz mirando… Indignación es lo menos que puedo sentir, vergüenza de la incapacidad de quienes supuestamente iban a posicionar Ecuador… ¡Claro que si lo posicionaron! Ahora el mundo cree que somos todos delincuentes, que no pensamos, que no es seguro venir a esta mágica tierra, y que aquí manda el dinero y carecemos de inteligencia… ¿Será que quieren aplausos de pie?