Cartas a Quito / 19 de mayo del 2023

Las nuevas generaciones de futbolistas de Ecuador

La nueva generación de Ecuador en las categorías Sub-17 y Sub-20 del fútbol ha demostrado un crecimiento y un nivel de juego prometedor. Han logrado clasificar a diferentes mundiales, lo que es un logro destacado para el país y refleja el trabajo y la planificación que se está realizando en las instituciones deportivas.

Estos jóvenes futbolistas han mostrado habilidad, talento y determinación en el campo de juego. Sus actuaciones han emocionado a los aficionados ecuatorianos y han puesto en alto el nombre de Ecuador en el ámbito internacional. Es gratificante ver cómo han logrado competir y destacarse frente a equipos de renombre mundial.

Es importante destacar que este éxito no es producto de la casualidad, sino de un trabajo constante y una estructura de desarrollo que se está implementando en el fútbol ecuatoriano. El hecho de que muchos de estos jóvenes puedan proyectarse hacia el fútbol profesional y, posiblemente, ser transferidos a ligas europeas, es una señal positiva de su talento y potencial.

Estas categorías han mostrado un buen rendimiento, y su éxito se refleja en el avance del futbol ecuatoriano, generando expectativas positivas para los próximos años, ilusionando y contribuyendo al desarrollo del futbol de Ecuador.

Serrano Quiroga Paúl Alejandro

Los billetes

Todos necesitamos dinero, ese billete compuesto de 75% de algodón y 25% de lino donde para obtenerlo se requiere trabajar duro, esforzarse, utilizar incluso la calidad de pensamiento, otros en cambio buscan la forma más fácil a través de robos o asaltos arriesgando incluso su propia vida. Pero a nivel de educación financiera que ocurre cuando gasta más de lo que ingresa o eres exageradamente generoso con tus seres queridos, simplemente no te alcanzará el dinero y vivirás con esa sensación de frustración incluso ansiedad y sin poder dormir. Esto ocurre porque fuimos educados primero para consumir o gastar antes de hacer dinero o evitar la dependencia del dinero. Por ejemplo si tengo un huerto en el patio en lugar de tener un patio lleno de tereques o jabas vacías de cervezas .

Recuerde que nuestro país goza de buen clima no tenemos huracanes, tifones, tormenta de nieve. En un huerto podemos sembrar en cualquier época del año como son tomates, zanahorias, pimiento etc. Esto significa que en mi lista de compras en un supermercado o plaza nunca más tendré esos rubros que gastar para comprar estos vegetales incluso me permite hacer trueque con vecinos tipo granjas comunitarias.

Entre menos dependamos de los billetes mayor será tu libertad financiera y no ser esclavo de la quincena o súbdito de la deuda. Si tiene una habilidad o destreza que espera para rentabilizar las neuronas. Si es experto en matemáticas de clases no dependa de una sola fuente de ingresos busque la segunda fuente de ingreso honesta ahora y no en el ocaso de tu vida.

Gunnar Lundh

Comentario

Una institución de la Iglesia, cuya misión es únicamente preocuparse por transmitir el mensaje evangélico de Nuestro Señor; sus enseñanzas doctrinales; dedicándose al fortalecimiento espiritual de sus miembros, sin vinculación con ningún partido político alguno, no puede ser, de ninguna manera responsable, del mal accionar de sus miembros, en las actividades que fueren. Sus miembros son libres y responsables, de su actuación en la vida. Su ineptitud para realizar las actividades que le encomendaron en su cargo; su bajo nivel de moral para actuar con una conciencia recta y cierta; su tibieza…, es algo que no ha sido enseñado, por la institución que le ha brindado la formación espiritual. Es cierto que a veces nos encontramos con malos miembros de una institución de la Iglesia, pero también vemos buenos miembros: honestos, leales, firmes en su postura, apóstoles del bien. De tal manera que no confundamos. Una cosa es la buena doctrina que enseña una institución de la Iglesia, y otra muy diferente es la manera de captar y poner en práctica, esa buena doctrina. Depende del corazón del miembro…, no de la institución.

Mario Monteverde Rodríguez