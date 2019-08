Otra vez el Biess apagando incendios

LEA TAMBIÉN

Nuevamente este Gobierno recurre a la mala práctica de gobiernos anteriores, especialmente del correato, al tomar fondos del BIESS para el pago de sus obligaciones, esta vez con los jubilados. No me opongo a que se les cancele a esta clase trabajadora lo que se les debe desde el gobierno de Correa; porque además de merecido es legal; pero debieron haber tomado otras opciones como Banecuador, Banco del Pacífico, la CFN, para que compren estos papeles y no al BIESS, porque es afectar la liquidez y rentabilidad de la seguridad social, cuya situación crítica es de conocimiento general.

No olvidemos que el IESS y el BIESS cumplen funciones similares o complementarias; mientras el IESS administra la seguridad social y controla que se cumplan los beneficios de ley, el BIESS administra y custodia los fondos de los afiliados y de los inversionistas. En la compra de bonos invertirá unos 240 millones de dólares, según su Gerente; la rentabilidad, por la tasa de descuento, es bajísima, sobre todo en los primeros años, algo más del 1%, con lo cual no se cubrirá ni el costo de estas transacciones, a más del riesgo de que se recupere el valor de estos papeles a su vencimiento, por cuanto ya ha demostrado el Gobierno que es un mal pagador y no es nada difícil que algún iluminado niegue esta deuda por decreto. Por otra parte en vez de disminuir la deuda del estado con el IESS, con esta operación se sigue incrementando.

Las autoridades de control deben investigar quien autorizó esta transacción, en qué condiciones, plazos etc., y quién asumirá las pérdidas del BIESS, en este nuevo perjuicio a la seguridad social.