¿Quién es Matt Smith y qué hace en Ecuador?

Matt Smith fue visto en Guayaquil el 22 de octubre. Además de estar en la Perla del Pacífico visitó el 23 de octubre las islas Galápagos. Foto: Getty Images.

El actor británico Matt Smith fue visto el pasado 22 de octubre de 2022 en una plaza comercial de Samborondón. Varios fanáticos aprovecharon para tomarse fotos con el protagonista de la serie 'House of the Dragon'. Pero, ¿quién es Matt Smith?

Matthew Smith nació en Reino Unido el 28 de octubre de 1982, tiene 39 años. Inició su carrera actoral en 2003 participando en la televisión inglesa y en obras de teatro como Muerte en la Catedral (2003) o Psicópata Americano (2013).

En un principio, el inglés quería ser futbolista profesional, pero sufrió de espondilosis, una enfermedad degenerativa que se sitúa en la espalda.

En el cine, el actor inició en la película Together (2009) con el papel de Rob. Sus más recientes participaciones son en Last Night in Soho (2021) interpretando a Jack, en este film de suspenso/terror. Este 2022 apareció en la película de Morbius.

Este largometraje pertenece a Marvel y el protagonista es uno de los enemigos de Spiderman. Aunque Jared Leto fue quien dio vida a Michael Morbius, Matt Smith es recordado por su papel de Milo, el enemigo de la película.

En la pantalla chica, Smith ha sido parte de series de TV inglesas. Sus papeles más importantes se ven en la adaptación de Doctor Who (2010). Aquí fue el undécimo doctor.

Su paso a las plataformas de streaming vino de la mano de Netflix en 2016. Matt Smith apareció en dos temporadas de The Crown para interpretar a un joven príncipe Felipe, luego esposo de la Reina Isabel II.

La última serie en la que aparece el reconocido actor es en House of the Dragon, una precuela de Game Of Thrones,, estos eventos se sitúan 200 años antes de GOT. Aquí interpreta a Daemon Targaryen, es el protagonista. De hecho, su llegada a Ecuador fue un día antes del capítulo de final de temporada, que fue el 23 de octubre de 2022.

Su paso por Ecuador

En un principio se desconocía de su llegada al Ecuador, pero el Aeropuerto Ecológico de Galápagos publicó en su cuenta de Twitter que el actor visitaba las islas.

El 23 de octubre, Smith arribó a la isla Santa Cruz y en redes sociales se indicó que se encontraba en un hotel resort de la isla. Su paso por el Parque Nacional Galápagos se debe a un proyecto de reforestación y cuidado de la fauna del archipiélago.

En este proyecto también está participando el artista colombiano Sebastián Yatra, quien arribó a las islas Galápagos junto a la Fundación Charles Darwin.

