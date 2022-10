'House of the Dragon', ¿qué se sabe de la segunda temporada?

Los actores Elliot Grihault y Emma D'Arcy durante una escena del capítulo número 10 de la serie ‘House of the Dragon’. Foto: imdb.com

Fernando Criollo (I)

‘House of the Dragon’ consiguió su objetivo y los primeros 10 capítulos de la serie han generado una gran expectativa por lo que vendrá en la segunda temporada.

La primera temporada de esta precuela de ‘Game of Thrones’ concluyó con el estreno del décimo capítulo titulado ‘The Black Queen’ (‘La reina negra’), el domingo 23 de octubre.

La primera temporada sirvió como una vitrina para introducir a los nuevos personajes, conocer sus personalidades, motivaciones y las relaciones que se van entretejiendo entre ellos.

La serie se desarrolla 172 años del nacimiento de Daenerys Targaryen, reina de los dragones. Las piezas que se fueron moviendo en los primeros nueve capítulos le dan forma a un drama familiar y una intriga política que fue creciendo en intensidad.

Final abierto en la primera temporada

Los acontecimientos del capítulo que cierra la primera temporada de ‘House of the Dragon’ sientan las bases para la ‘Danza de los Dragones’.

La muerte del rey Viserys I deja un vacío de poder que aviva la disputa entre los ‘Verdes’ y los ‘Negros’. En estas dos dinastías familiares hay descendientes de Viserys que reclaman el Trono de Hierro como sucesores legítimos del rey.

El décimo capítulo consigue elevar la tensión de la trama al máximo con una serie de eventos desafortunados. La disputa por el trono va más allá de la política y se convierte en un conflicto personal motivado por la venganza.

Una muerte inesperada echa por tierra cualquier intento de conciliación y es la chispa que enciende la llama de una hoguera que iluminará la ‘Danza de los dragones’.

Todo listo para la danza de los dragones

‘Danza de los dragones’ es el título que lleva la quinta novela de la saga ‘Canción de hielo y fuego’ de George R. R. Martin.

El título hace referencia a una guerra civil que sucede en Westeros entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon II, por el trono de su padre el rey Viserys I.

Sin necesidad de diálogos, la mirada que suelta la Rhaenyra interpretada por Emma D’Arcy en la escena final de temporada es suficiente para vaticinar el conflicto en el que se centrará la segunda temporada.

Los detalles de la segunda temporada

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como un imperdible”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, a través de un comunicado de prensa.

El anuncio confirma que ‘House of the Dragon’ ha sido renovado para una segunda temporada. Hasta el momento, la premisa de la segunda temporada no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, todo apunta a una trama centrada en el inicio de la guerra civil.

El rodaje de la nueva temporada está previsto para marzo del 2023 según información recogida por el medio español Hoy. La ciudad de Cáceres, en España, sería una de las posibles locaciones para continuar con la producción.

Con las fechas tentativas para el inicio de la producción, se espera el estreno de la segunda temporada para el 2024. La producción será transmitida a través de la plataforma de HBO Max.

No se han confirmado cambios en el reparto. Por ahora el elenco principal sigue conformado por Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Fabien Frankel como Ser Criston Cole y Rhys Ifans como Otto Hightower.

El inicio de la guerra civil le dará a la serie un ritmo más acelerado. Eso es lo que adelantó Ryan Conrad, productor de la serie, en declaraciones a The Sunday. “La temporada dos alcanzará los ritmos que la gente esperaba de la mitad de ‘Game of Thrones’ y los espectadores sentirán las tragedias”, dijo.

