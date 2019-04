#viral

Las teorías de conspiración en torno al incendio en Notre Dame

El incendio de la catedral de Notre Dame en París que tuvo lugar el lunes 15 de abril del 2019 inspiró diversas teorías de conspiración. Un atentado terrorista, un acto de los 'chalecos amarillos' e incluso un 'castigo divino' han sido señalados en redes sociales como las posibles causas del fuego.

Las teorías se regaron como pólvora en la web pese a que autoridades francesas aseguraron que todo apuntaba que el incendio fue un accidente en medio de los trabajos de remodelación a los que era sometida la Catedral. Esta información fue confirmada este martes 16 de abril del 2019, el fiscal de París Rémy Heitz quien dijo en una rueda de prensa que todavía no se conoce la causa del incendio pero que "nada demuestra que sea un acto intencional".



Horas antes, en redes sociales circuló una foto en la que supuestamente se podría ver a una persona sobre la iglesia en medio del incendio. En realidad, se trata de una de las tantas esculturas de Notre Dame.



Esta imagen fue difundida en la cuenta Photo prises au bon moment que cuenta con más de 87 000 seguidores. "¿Alguien me lo explica?", dice el texto de la imagen que tiene una flecha que apunta a una figura que parece ser una persona en medio del incendio. Hasta este 16 de abril del 2019, la imagen suma más de 7 700 compartidos en la red social de Mark Zuckerberg.



Pero esta teoría quedó en nada poco tiempo después de que se difundió pues la página AFP Factuel que realiza el proceso de 'fact checking' a la agencia AFP aclaró en su cuenta de Twitter que la imagen en realidad muestra a la Virgen del Trumeau del portal del Claustro, la única estatua grande del portal que no fue destruida durante la Revolución Francesa.

La photo de gauche circule depuis hier soir, certains laissant entendre que cette personne est à l'origine de l'incendie de Notre-Dame.

Il s'agit en réalité de la Vierge du trumeau du portail du Cloître, la seule grande statue de portail non détruite pendant la Révolution

1/ pic.twitter.com/Le4IXlipNb — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) April 16, 2019



Por otro lado, la cadena CNN denunció que "una cuenta falsa hecha para parecer una operada por CNN afirmó que el incendio fue un acto de terrorismo". Según el texto, la cuenta fue creada en abril y denunciada públicamente por CNN, por lo que fue eliminada horas después.



Asimismo, se usaron artículos viejos y no relacionados sobre la profanación de iglesias católicas en Francia para insinuar que el incendio de Notre Dame no estaba relacionado con las obras de conservación y así afirmar la teoría que circuló de un supuesto acto intencional para destruir la famosa Catedral.



Pero no solo fueron usuarios los que se sumaron a la desinformación mientras el mundo observaba cómo el fuego consumía Notre Dame. YouTube vinculó por error la cobertura del incendio de la Catedral con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La firma de videos propiedad de Google admitió el error y dijo que los paneles "son decididos mediante algoritmos y nuestros sistemas a veces pueden tomar la decisión errónea. Hemos desactivado los paneles para las narraciones en vivo vinculadas al incendio", indicó en un comunicado YouTube.



Los mencionados paneles "que aparecieron en YouTube durante los primeros minutos de la cobertura del incendio por parte de cadenas televisivas como CBS News, NBC News y France 24 enlazaban la narración con la entrada en la Enciclopedia Británica de los ataques terroristas de Al-Qaeda en Nueva York y Washington", informó la agencia EFE.



Las labores de los bomberos para sofocar el fuego culminaron hoy, 16 de abril del 2019, en Notre Dame. El incendio consumió la aguja del siglo XIX, el armazón de madera de roble del siglo XIII y gran parte del techo del segundo destino turístico más popular de París.