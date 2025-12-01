¿Qué es la “relación semi-binaria” de Cynthia Erivo y Ariana Grande que circula en redes?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Los focos de Hollywood se han centrado en la naturaleza de la relación entre Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Sobre todo, tras la alfombra amarilla de ‘Wicked: For Good’ en la que Erivo defendió a Grande de un fanático. Y los ‘toqueteos’ durante una pasada entrevista.

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Las protagonistas de la película Wicked han desatado una ola de especulaciones en redes sociales.

Sus momentos de notable cercanía durante la gira de promoción han sido el detonante de los rumores, reporta NDTV.

💖 Cynthia Erivo y Ariana Grande: el vínculo inesperado

Publicaciones virales en redes sociales afirman que las actrices mantienen una “relación no-demi-curiosa semi-binaria”.

Ninguna de las artistas ha confirmado o negado públicamente este rumor. Sin embargo, la verdad detrás de esta curiosa etiqueta ha dado mucho de qué hablar.

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🫂 El significado de su cercanía

Ariana Grande abordó la situación durante el pódcast Good Hang with Amy Poehler, como señala 20 Minutos.

La cantante y actriz desmintió el rumor sentimental. Ella explicó “canalizo mucha energía a través de mis manos”. Por esta razón, afirmó, siempre está “agarrando una mano” o “apretando algo”.

La artista reveló que su intención es transmitir apoyo y energía positiva a su compañera.

El contacto físico fue un gesto de apoyo y fue “una sensación muy bonita”, sostuvo Grande. Este es un vínculo que ambas se esfuerzan por mantener, según se lee en La Nación.

✨ ¿Qué implica ser “No-demi-curiosa semi-binaria”?

La frase “relación no-demi-curiosa semi-binaria” no está reconocida oficialmente.

Organizaciones, académicos o comunidades LGBTQ+ no la incluyen en sus términos. Es una combinación irónica de conceptos reales, como demisexualidad y no-binario.

Su intención es parodiar las etiquetas excesivamente específicas que se inventan sobre las celebridades, explica NDTV.

“No-demi” juega con demigénero, implicando una falta de alineación con estos conceptos.

“Curioso” alude a la exploración, mientras que “semi-binario” distorsiona el concepto real semi-binario.

La Nación también recoge las declaraciones de Cynthia Erivo en The Drew Barrymore Show sobre este tema.

Erivo dijo ser “Capricornio acogedora” y enfatizó que el contacto físico es una forma de comunicación, no necesariamente romántica.

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😮 Sus relaciones en la vida real

A pesar de las especulaciones en línea, la vida sentimental de las actrices es pública. Ariana Grande está saliendo con su coprotagonista en ‘Wicked’, Ethan Slater.

Cynthia Erivo, quien se declaró bisexual en 2022, mantiene una relación con la escritora Lena Waithe.

La promoción de ‘Wicked: For Good’ continúa, pero la conexión entre las dos estrellas ya dejó una leyenda viral.

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