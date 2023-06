LADY GAGA reveló las razones de su 'desaparición'

Carolina Vasco (I)

Lady Gaga explicó la razón por la que no se ha mostrado públicamente. Lo hizo mediante su cuenta de Instagram y se dirigió a todos sus seguidores de una forma abierta y sincera.

Te puede interesar 👉Vulgar, el nuevo éxito de MADONNA y Sam Smith

Proceso artístico personal

"Hoy quería compartir un momento más personal con ustedes, sé que no lo he hecho mucho últimamente, y algunos de ustedes están deseando que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada. Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, rodé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo)", declaró la cantante.

Otros proyectos

Gaga también indicó que está manejando su marca de maquillaje Haus Lab, que fue inaugurada en 2012 y reabierta en 2019. Además, también está trabajando en el montaje de la película de 'Chromatica Ball'. Se trata de su más reciente gira que la llevó por países como Japón, Estados Unidos, Europa y Canadá.

Gaga confesó que la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram tiene una sorpresa. En la pantalla de atrás se observa una imagen de lo que será Chromatica Ball.

Tiempo curativo

"Puede que no comparta tanto de mí misma en línea como lo he hecho en el pasado, pero espero que sepan que este tiempo para mí ha sido extremadamente curativo y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad, para crear dentro de mí y tener una vida personal que es sólo para mí", dijo.

Visita nuestros portales: