Abrazar a Karol G le habría costado el puesto a un guardia de seguridad

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La artista colombiana Karol G protagonizó un emotivo momento el 6 de septiembre de 2026 durante su concierto en El Paso, Texas, al abrazar a una guardia de seguridad.

Recientemente, la trabajadora denunció públicamente que perdió su empleo por romper los protocolos del evento.

🎤 El gesto de Karol G en el escenario

Karol G invitó al escenario a parte del personal de seguridad en el Sun Bowl Stadium.

Durante la canción Tu perfume, la cantante se acercó a las guardias, les cantó de cerca y las abrazó de forma inesperada.

Pero hay otro detalle de esta gira que llama la atención: conoce los rumores que vinculan a la artista con Bruno Mars en pleno TropiTour.

📉 Consecuencias laborales por el abrazo

Una de las empleadas reveló que fue despedida por la empresa tras interactuar con la artista.

Según citó Primera Hora, la mujer explicó que las normas prohibían bailar, abandonar la posición o grabar con el teléfono durante el espectáculo.

🗣️ Reacciones e incertidumbre sobre el despido

La trabajadora afirmó que no se arrepiente del momento compartido con la cantante.

De acuerdo con Qpasa, no existen declaraciones oficiales de la compañía ni de Karol G respecto al despido reportado en redes sociales.

Esta no es la primera sorpresa que ocurre en sus presentaciones; lee también sobre la inédita propuesta de matrimonio que recibió la cantante en pleno show.

La investigación sobre la medida aplicada a la guardia continúa abierta, mientras fanáticos esperan una pronunciación oficial de la artista colombiana sobre el incidente en Texas.

Karol G; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuál es el nuevo álbum de Karol G y cuándo se estrenó? El nuevo álbum de Karol G se titula ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’ y se estrenó el 7 de agosto de 2026. El disco incluye 14 canciones y debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard. ❓ ¿Cuál es la canción de Karol G con Bruno Mars? La canción de Karol G con Bruno Mars se titula Stil” y forma parte del álbum ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’. Ambos artistas presentaron el tema en vivo por primera vez el 15 de agosto de 2026 y posteriormente lanzaron su videoclip oficial.

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