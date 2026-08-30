Qué mismo pasa entre Karol G y Bruno Mars. ¿Romance o colaboración?

La cantante colombiana Karol G y el músico estadounidense Bruno Mars encendieron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental tras publicar imágenes juntos el 29 de agosto de 2026.

La publicación se dio después de que el intérprete compartiera un mensaje sobre enamorarse de una latina.

La cercanía entre ambos artistas impacta en la promoción de su reciente colaboración musical según reportaron medios como Minuto 60, TV Azteca e Infobae.

📸 ¿Karol G y Bruno Mars confirmaron su noviazgo?

Karol G publicó un carrusel de fotografías en Instagram donde aparece abrazada a Bruno Mars celebrando con una copa en alto.

Ninguno de los dos cantantes ha confirmado públicamente que mantengan una relación de pareja.

Las imágenes se compartieron un día después de que el artista norteamericano subiera un video con la frase sobre enamorarse de una mujer latina.

En esa publicación sonaba de fondo la canción Still, tema que grabaron en conjunto.

Si quieres recordar otros momentos virales del público en sus conciertos, te recomendamos leer la singular propuesta de matrimonio que recibió Karol G en pleno show.

🎶 ¿De qué trata la canción Still de Karol G y Bruno Mars?

Still es una balada lanzada el 7 de agosto de 2026 dentro del álbum No Me Arrepiento De Sentir Tanto.

La letra interpreta la historia de dos personas que conservan su amor a pesar de estar separadas.

El sencillo debutó en el puesto 41 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Asimismo, los cantantes ya interpretaron la canción en vivo durante una presentación de la gira Tropitour en Inglewood.

Para profundizar en la trayectoria de la artista urbana y sus producciones recientes, puedes consultar el impacto del nuevo disco de Karol G en Ecuador.

💬 ¿Es un romance real o estrategia publicitaria?

Las teorías en redes sociales se dividen entre quienes ven indicios de romance y quienes consideran que se trata de mercadotecnia.

La coincidencia temporal de los mensajes incrementó el interés del público global.

Por ahora la artista colombiana continúa con sus presentaciones agendadas por Estados Unidos y América Latina. Mientras tanto, el tema sigue registrando reproducciones en las principales plataformas digitales.

Karol G; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo sale el nuevo álbum de Karol G en 2026? El séptimo álbum de estudio de Karol G, ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, se lanzó el 7 de agosto de 2026. El disco incluye 14 canciones y marca su primera experiencia como headliner en Coachella earlier ese año. ❓ ¿Karol G tiene una fundación? Sí. La Fundación Con Cora es la organización benéfica de Karol G, a través de la cual canaliza donaciones para reconstrucción de viviendas y apoyo a damnificados por desastres naturales en Colombia y Venezuela.

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