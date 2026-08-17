La cantante Karol G recibe propuesta de matrimonio en pleno show

Durante uno de sus tres concierto en Los Ángeles, Karol G reaccionó ante la audaz propuesta de un seguidor de 56 años.

En la última fecha de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour en el SoFi Stadium de California, la tranquilidad del espectáculo se rompió con un momento insólito.

Un fanático estadounidense de 56 años logró captar todas las miradas desde la multitud al presentarse con una camiseta que llevaba una propuesta directa de matrimonio “soltero y disponible”.

La reacción de Karol G

Al percatarse del arriesgado mensaje desde el escenario, Karol G no dudó en interactuar con él.

En lugar de pasar por alto la propuesta o tomarla con incomodidad, la cantante se mostró divertida y entre risas respondió al inesperado intercambio, desatando la ovación de los miles de asistentes.

Karol G agredida por un fan en concierto en Toronto. • Instagram @karolg

Una propuesta a la altura de sus expectativas

De acuerdo con el medio Hola, la ocurrencia del fanático encaja con lo que la propia intérprete ha expresado en anteriores entrevistas sobre el compromiso, donde aseguró que el costo del anillo pasa a segundo plano si la propuesta es especial:

“Lo que más me importa es el momento. Tiene que ser una propuesta realmente única y creativa“.

Declarar su amor ante un SoFi Stadium abarrotado definitivamente cumplió con el requisito de ser algo único, convirtiendo al perseverante seguidor en el nuevo fenómeno viral de la gira.

La frase textual de Karol G a la insólita propuesta de matrimonio fue “Estoy soltera, pero no disponible“, según la revista Hola.

Un contraste tras el tenso momento en Canadá

Karol G sufre una agresión durante su conciento en Canadá cuando un fan subió al escenario y le tiró del brazo sin soltarla. • X @cairo1311

Esta divertida escena contrasta con el tenso episodio que vivió el 31 de julio de 2026 en Toronto, cuando un sujeto burló la seguridad, subió al escenario y la sujetó con fuerza del brazo para quitarle el micrófono.

Pese a la agresión, la Bichota mantuvo la calma y no dejó de cantar, demostrando un profesionalismo que hoy le permite tomarse con humor los arrebatos de sus fans.

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