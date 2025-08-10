Jennifer López vivió un momento incómodo durante su paso por Estambul, Turquía. La cantante, actriz y empresaria visitaba el lujoso centro comercial Istinye Park, cuando un guardia de la boutique Chanel le negó la entrada alegando que la tienda estaba llena, según informó People.

La artista, que se encontraba en la ciudad como parte de su gira Up All Night: Live in 2025, lucía un conjunto rosa con shorts, camisa holgada y sus ya famosas sandalias doradas.

🌟 Jennifer López frente a un portazo inesperado

Hola! detalla que, aunque los empleados intentaron luego invitarla a entrar, la intérprete de Let’s Get Loud decidió no regresar. Prefirió gastar “decenas de miles de dólares” en boutiques como Celine y Beymen, evitando así los icónicos bolsos y trajes de tweed de la casa francesa.

Lo ocurrido no fue un hecho aislado. De acuerdo con Hola!, la tienda de Chanel en Istinye Park acumula una baja calificación en Google: apenas 2,9 estrellas sobre 5. Los comentarios más frecuentes critican el trato del personal de seguridad.

❓ ¿Un problema recurrente?

De acuerdo con Page Six, citado por Hola!, clientes han denunciado desde hace años actitudes poco profesionales y maleducadas por parte del equipo de seguridad, generando un ambiente incómodo. Algunos compradores señalan que, mientras dentro de la tienda el servicio es excelente, en la puerta la experiencia se arruina.

💼 La ‘Diva del Bronx’ sigue su ruta

Después del episodio, Jennifer López continuó su gira y ya se presentó en Uzbekistán. Entre escenario y escenario, sus momentos de compras son parte de su rutina, pero este incidente en Estambul quedará marcado como uno de los más peculiares.

No es la primera vez que una celebridad enfrenta un momento incómodo en una boutique de lujo, pero la forma en que López decidió manejar la situación —con calma y sin escándalos— dejó claro que, más allá del glamour, también sabe mantener la compostura.

¿Dejará la artista su propia reseña sobre la experiencia?

