Influencer que murió tras alargarse el ‘nepe’ tuvo un funeral con ataúd de oro

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El influencer Igho ‘Tiny’ Ubiribo, de 43 años, fue sepultado en Londres dentro de un ostentoso ataúd de oro valorado en más de 745 000 dólares.

Su deceso ocurrió el 6 de marzo tras sufrir una embolia pulmonar causada por una cirugía estética en Tailandia.

Si quieres profundizar en otros casos impactantes de figuras públicas involucradas en controversias internacionales, te recomendamos leer las revelaciones sobre la influencer Sarah Khalifa.

👑 Exequias del influencer Igho ‘Tiny’ Ubiribo

El féretro bañado en oro reflejó la lujosa vida que el creador de contenido mostraba en redes sociales.

Al funeral asistieron familiares y figuras como el cantante Davido. El Espectador reportó que la repatriación del cuerpo se completó desde Bangkok.

L'influenceur et homme d'affaires nigérian-britannique Igho « Tiny » Ubiribo est décédé après qu'une chirurgie d'agrandissement du pénis a mal tourné en Thaïlande. Il a ensuite été inhumé à Londres dans un cercueil en or d'une valeur estimée à 745 000 $ pic.twitter.com/bWoAdHFprw — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 6, 2026

🩺 ¿Qué causó la muerte de Igho ‘Tiny’ Ubiribo?

Igho ‘Tiny’ Ubiribo recibió 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en una clínica sin registro oficial.

Horas después sufrió un desmayo y dolor torácico durante un masaje.

El Heraldo detalló que la intervención clandestina provocó la letal embolia pulmonar.

Si quieres comprender en detalle lo que le sucedió, pueds revisar nuestro informe ampliado del caso.

🏥 Antecedentes médicos del creador de contenido

La forense Jean Harkin reveló que el empresario padecía prediabetes, gota y una intervención quirúrgica previa.

Pese a dos horas de maniobras de reanimación en el Hospital Sukhumvit, los médicos declararon su fallecimiento.

⚖️ Investigación de los procedimientos clandestinos

Las autoridades del Tribunal Forense del Oeste Interior mantuvieron los exámenes médicos bajo reserva hasta revelar las causas del deceso.

La familia del empresario evalúa acciones legales contra la clínica asiática.

Muerte de Igho ‘Tiny’ Ubiribo; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Igho ‘Tiny’ Ubiribo? Fue un empresario e influencer británico-nigeriano conocido por mostrar un estilo de vida de lujo en Instagram. También usaba los apodos ‘Denisi’ y ‘Ego’. ❓ ¿Cómo y cuándo murió Igho Ubiribo? Murió el 6 de marzo de 2026, a los 43 años, por una embolia pulmonar tras inyecciones de aumento genital en una clínica de Bangkok, Tailandia. Un forense de Londres vinculó su muerte directamente al procedimiento estético.

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