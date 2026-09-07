Influencer muere tras someterse a una cirugía de alargamiento de ‘nepe’

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El influencer británico-nigeriano Igho Ubiribo, de 43 años, falleció en Bangkok, Tailandia, tras sufrir una embolia pulmonar provocada por un procedimiento estético clandestino de aumento genital.

Las investigaciones forenses del Reino Unido, reveladas en septiembre de 2026, confirmaron que la causa del deceso fue la inyección de ácido hialurónico en una clínica no registrada.

🏥 ¿Cómo ocurrió el deceso del influencer en Bangkok?

Según reportó El Mundo, el creador de contenido acudió el 5 de marzo a un centro médico sin licencia para aplicarse 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína.

Posteriormente, regresó a su hotel junto a su esposa, la diseñadora Danielle Simba Allen.

Durante una sesión de masajes, Ubiribo presentó un fuerte dolor en el pecho y perdió el conocimiento dos veces.

Tras ser trasladado al hospital Sukhumvit, el personal médico intentó reanimarlo mediante RCP durante casi dos horas sin éxito, según detalló Antena 3.

🔬 ¿Qué reveló la autopsia sobre el procedimiento?

El examen post mortem realizado por la forense Jean Harkin en el Tribunal Forense de Inner West London halló ácido hialurónico en los pulmones del paciente.

El Periódico precisó que este material bloqueó la arteria pulmonar, desencadenando la embolia fatal.

Si quieres profundizarte en la vulnerabilidad de las figuras digitales ante distintos entornos de riesgo, te invitamos a revisar este análisis sobre la ola de violencia criminal que ha cobrado la vida de varios creadores de contenido en México.

⚰️ El funeral ostentoso en honor al creador de contenido

El empresario, famoso por exhibir mansiones en Los Ángeles y Londres ante sus 185 000 seguidores, fue despedido en un féretro bañado en oro.

Al evento asistieron figuras públicas como el cantante Davido y el empresario Cubana Chief Priest.

La investigación británica concluyó las audiencias sobre el caso, mientras se alerta a la comunidad internacional sobre los riesgos de someterse a tratamientos médicos en clínicas no autorizadas.

Para conocer más sobre el impacto y las polémicas que rodean a creadores de contenido en el ámbito público, puedes consultar este informe sobre los procesos legales tras las declaraciones misóginas de Mike Máquina del Mal respecto al Cruz Azul Femenil.

Cirugía de alargamiento de pene; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuánto mide realmente un pene después de la cirugía de alargamiento? La mayoría de técnicas solo logran 1–3 cm visibles en estado no erecto, sin cambiar la longitud funcional durante la erección. La cirugía libera el ligamento suspensorio para que el pene “salga” más, pero no alarga los cuerpos cavernosos; por eso el aumento real en erección es mínimo o nulo. ❓ ¿Qué riesgos y complicaciones tiene una cirugía de alargamiento de pene? Infección, cicatrices, pérdida de sensibilidad, inestabilidad del pene (“bamboleo”) y, en casos graves, disfunción eréctil o deformidad. La evidencia científica es limitada y las complicaciones pueden ser permanentes si no se realiza por urólogos especializados.

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